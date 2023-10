Al via mercoledì 18 ottobre l’anno accademico della Scuola Normale

Scritto da admin• 8:14 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Mercoledì 18 ottobre si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’inizio dell’anno accademico 2023/2024 della Scuola Normale Superiore.



Alle ore 11 nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a Pisa, il Direttore, professor Luigi Ambrosio, rivolgerà alla comunità accademica e alle autorità istituzionali il discorso di apertura delle attività, focalizzato su alcuni temi riguardanti la didattica, la ricerca e la terza missione della Scuola.



A seguire Rosario Aitala, giudice della Corte penale internazionale e professore di Diritto penale internazionale all’Università LUISS Guido Carli, terrà la Lectio magistralis dal titolo “Il contagio del Male. Atrocità di massa e costruzione del nemico”, sui genocidi come atti politici. La giornata, in cui ricorre il 213° anniversario del decreto napoleonico di fondazione della Scuola Normale, si concluderà al Teatro Verdi di Pisa alle ore 21 con il concerto dell’ensemble Accademia Hermans, che suonerà alcune arie per soprano scritte da Georg Friedrich Händel, con il maestro Fabio Ciofini al clavicembalo e il soprano Roberta Invernizzi: è la serata inaugurale della stagione concertistica 2023/2024.

Sempre in questa settimana, la Normale celebra il bicentenario della nascita di Enrico Betti, matematico, professore e direttore della Scuola dal 1865 al 1874 e dal 1876 al 1892, con una mostra al Palazzo della Canonica a ingresso gratuito (dal 21 ottobre al 18 novembre) e un convegno su “L’opera matematica di Enrico Betti, ieri e oggi”, venerdì 20 ottobre alle 14 in Sala Stemmi.

