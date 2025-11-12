Al via la Settimana della Chitarra Classica 2025: concerti, maestri e giovani talenti tra musica e liuteria

Written by admin• 2:36 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA- Prenderà il via sabato 15 novembre la “Settimana della Chitarra Classica 2025”, appuntamento annuale dedicato ai protagonisti, esecutori e compositori della musica classica contemporanea.

Ad inaugurare la manifestazione sarà la chitarrista milanese Elena Càsoli, che si esibirà sabato 15 novembre alle ore 20:30 in un concerto dal programma originale: nella prima parte proporrà brani di giovani autori, mentre nella seconda sarà proiettato il cortometraggio “Sipario: una chitarra in scena”, dedicato a Sylvano Bussotti.

La rassegna proseguirà domenica 16 novembre, dalle ore 10:30, con un incontro dedicato ai compositori. Simone Fontanelli (Premio Mozart per la composizione), Alessandro Solbiati, Nuccio D’Angelo, Ganesh Del Vescovo e Fabio Renato D’Ettorre presenteranno al pubblico le proprie opere per chitarra, eseguite dal vivo.

Nel corso della settimana si alterneranno diversi concerti:

Martedì 18 novembre, ore 21: Concerto per tre chitarre di Andrea Carli , eseguito da Salvo Marcuccio , Ernesto Sisti e Andrea Carli .

Concerto per tre chitarre di , eseguito da , e . Giovedì 20 novembre, ore 21: esibizione dello Yvette Duo , composto dalle chitarriste Veronica Barsotti e Silvia Tosi .

esibizione dello , composto dalle chitarriste e . Venerdì 21 novembre, ore 21: concerto degli allievi del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, con musiche del Novecento.

Il fine settimana conclusivo sarà dedicato alla X edizione della Mostra di Liuteria, appuntamento di riferimento per i costruttori di chitarre classiche provenienti da tutta Italia, che presenteranno e faranno provare i propri strumenti al pubblico.

Ospite d’onore della manifestazione sarà la celebre chitarrista spagnola Anabel Montesinos, in concerto sabato 22 novembre alla Chiesa del Crocifisso. A chiudere la rassegna, domenica 23 novembre, sarà il duo formato da Arcadio Baracchi (flauto) e Lapo Vannucci (chitarra).

Last modified: Novembre 12, 2025