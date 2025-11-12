Written by admin• 1:10 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – C’è tempo fino al 3 dicembre 2025 per partecipare all’avviso pubblico per l’erogazione del Bonus Bebè 2025. Si tratta di una misura una tantum che permetterà alle famiglie, in possesso dei requisiti, di spendere il buono nelle farmacie comunali per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2024.

“Un piccolo contributo che si inserisce nelle misure di sostegno che la nostra amministrazione porta avanti a beneficio delle famiglie cascinesi – spiega l’assessora al sociale Giulia Guainai – e che da anni si ripete in collaborazione con Sogefarm. Un sentito ringraziamento alle Farmacie Comunali, ormai un punto di riferimento e di supporto per la cittadinanza grazie alla professionalità con cui svolgono l’operato quotidiano e per le numerose iniziative portate avanti in campo sociale, culturale e sportivo abbracciando a 360º la sfera del benessere“.

L’importo del bonus va da 100 a 300 euro in base alla fascia Isee di appartenenza: al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bonus-bebe si trova l’avviso pubblico completo con i requisiti di ammissione e la modalità di presentazione della domanda (https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php).

Last modified: Novembre 12, 2025