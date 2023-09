Al via la seconda edizione della Pisa Street Photography International

Scritto da admin• 2:36 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – In un weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre prossimi già denso di appuntamenti per la nostra città, si inserisce anche la seconda edizione del Festival “PSPI – Pisa Street Photography International”, la cui premiazione ed esposizione della relativa Mostra Fotografica si svolgerà presso lo Spazio SMS in viale delle Piagge a Pisa, evento il cui programma è stato illustrato presso la Sala Regia di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore alla Cultura Filippo Bedini e di Mario Mencacci, rappresentante dell’Associazione Culturale “TILT – Street Photography Tuscany”, organizzatrice della Manifestazione.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un Concorso che intende valorizzare il genere fotografico più in voga al momento, ovvero la fotografia di strada, che ha coinvolto numerosi appassionati da ogni parte del pianeta, con un aumento della relativa partecipazione che ha raggiunto circa 2000 opere proposte, successivamente selezionate da un’apposita Giuria internazionale composta da Birgul Koc(Turchia), Alison McCauley e Matt Stuart(Regno Unito), Regula Tschumi (Svizzera), Vineet Vohra (India) e Umberto Verdoliva (Italia).

Presso il citato spazio espositivo, potranno essere ammirate le opere dei due vincitori della passata edizione, ovvero dell’irlandese Des Byrne e del ceco Zdenek Dvorak, oltre che di uno dei più importanti fotografi internazionali, ovvero il già ricordato Matt Stuart, il quale ha assicurato la propria presenza all’evento, per il quale sono attese fra le 500 e le 600 unità di spettatori.

Ciò in quanto, oltre alle Mostre ed alla proclamazione dei vincitori di quest’anno per le due distinte Sezioni (foto singola e foto multiple) in concorso – che avverrà alla chiusura della giornata di sabato 23 settembre – sono previste conferenze a tema ed, al sabato pomeriggio, il cosiddetto “Photo Slam“, ovvero un commento in diretta sul canale Youtube da parte di Valeria Tofanelli e Benedetta Falugi in merito a fotografie inviate da autori internazionali (e realizzato grazie alla collaborazione con laSezione Fotografica CREC PIaggio di Pontedera), mentre la domenica è riservata a tutta un’altra serie di iniziative organizzate dall’Associazione Fotografica “Il Gruppo” di Colignola, al pari dell’Associazione “Photo Experience” di Pisa.

In merito alla valenza dell’iniziativa per la nostra città, l’Assessore alla Cultura Filippo Bedinitiene ad evidenziare che : “Si tratta di un evento giunto alla seconda edizione che attrae a Pisa fotografi provenienti da tutto il mondo, il cui Concorso vede premiate opere scelte da una Giuria composta da esperti e critici di livello internazionale, a certificare l’elevata qualità dello stesso, tenendo altresì conto di come la fotografia di strada sia particolarmente in voga ai nostri giorni proprio perché riesce a cogliere degli attimi strappati alla vita quotidiana che comunicano come venga vissuta la società attuale nell’intero pianeta“.

“Trovo pertanto quanto mai interessante“, conclude Bedni, “il genere e, soprattutto, il fatto che l’evento sia strutturato con una elevata qualità che fa ben sperare che lo stesso si possa radicare a Pisa anche per le future edizioni, sottolineando come da parte dell’Amministrazione Comunale vi sia la volontà di sostenere, con i mezzi e nei modi più adeguati le Associazioni che lo promuovono ed organizzano, ancor più nell’ottica di rendere sempre più attrattivo questo genere di fotografia per quanto concerne le giovani generazioni che invito a partecipare alla Manifestazione“.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 22, 2023