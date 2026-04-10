Al via la riqualificazione del Parco “Luciano Pratali”

Written by Redazione• 3:05 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Rinasce il parco “Luciano Pratali” di Ghezzano, l’area a verde di circa un ettaro compresa fra la residenza universitaria de “I Praticelli” e alla scuola primaria “Morroni”. E diventa completamente accessibile e inclusiva grazie a un investimento complessivo di 125mila euro, 103mila da un finanziamento regionale che l’amministrazione comunale si è aggiudicato partecipando a un bando dedicato proprio alla realizzazione di spazi ad “accessibilità universale”.

Uomini e mezzi entreranno in azione lunedì 13 aprile. L’intervento prevede la riqualificazione complessiva del parco in chiave inclusiva con la realizzazione di un percorso sensoriale in terra battuta, che prevede la messa dimora di alberi da frutto quali susini e meli, ma anche tigli ed essenze aromatiche come lavanda, boragine e timo che andranno a comporre vere e proprie aree sensoriali. Prevista anche un’area giochi completamente accessibile e che permetterà a bambini con disabilità e non di divertirsi insieme grazie all’installazione di nuovi giochi inclusivi quali il “pallavolo four” e il “basket canestro”, ma anche di un viale sonoro e di un petalo ombreggiante.

Sarò ristrutturato e ampliato pure il chiosco bar a servizio dei frequentatori del parco, all’interno del quale troveranno posto anche i servizi igienici pubblici e completamente accessibili oltre ad un locale per la somministrazione di alimenti. Per rendere ancora più confortevole la frequentazione ci sarà pure un gazebo ligneo, posizionato fra il chiosco e le aiuole sensoriali.

“Rendere sempre più inclusivo il territorio comunale è uno degli obiettivi che ci siamo posti nel programma di mandato e questo progetto va esattamente in tale direzione – spiega il sindaco Matteo Cecchelli -, creando uno spazio d’inclusività in un’area densamente popolata del nostro comune, a ridosso della città”.

“Il progetto – aggiungono Candida Pugliese e Filippo Pancrazzi, assessori, rispettivamente, alle politiche sociali e al verde pubblico – l’accessibilità universale del parco a trecentosessanta gradi, grazie anche all’installazione di nuovi giochi inclusivi a tema musicale e sportivo, che potranno svolgere un’importante funzione sociale e di supporto allo sviluppo psico-cognitivo”.

Mateo permettendo, da lunedì 13 aprile, e per tutta la durata dei lavori, il parco resterà chiuso al pubblico.

Last modified: Aprile 10, 2026