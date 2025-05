Al via la “Festa dei Parchi”: oltre 30 visite guidate gratuite per scoprire la natura del Parco di San Rossore

Written by admin• 11:57 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Dal mattino alla Lecciona al tramonto sulle dune di Tirrenia, dalle stelle sul lago di Massaciuccoli agli animali di San Rossore, fino ai segreti nascosti di Coltano: il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con i suoi 24.000 ettari di superficie protetta, offre un’incredibile varietà di ambienti naturali, ciascuno in grado di regalare emozioni uniche.

Per scoprirli tutti prende il via, domenica 1 giugno, la “Festa dei Parchi”, un ricco calendario di oltre 30 visite guidate ambientali e laboratori gratuiti, organizzati dall’Ente Parco in collaborazione con associazioni ambientaliste e realtà locali grazie al sostegno della Regione Toscana.

Un programma diffuso che accompagnerà residenti e visitatori fino a settembre, coinvolgendo tutte le Tenute del Parco per vivere un’estate a contatto con la natura, tra escursioni, esperienze sensoriali e attività per tutte le età.

Le prime tappe: Lecciona, Bufalina, San Rossore, Tirrenia, Coltano

Il primo appuntamento è in programma domenica 1 giugno nella riserva naturale della Lecciona, a cura di Legambiente Versilia, che guiderà anche escursioni alla Bufalina, Macchia Lucchese, Guidicciona e Bocca di Serchio.

Tra gli eventi più suggestivi dell’estate, la Notte di San Lorenzo sul lago di Massaciuccoli, con osservazioni astronomiche e musica all’Oasi LIPU di Massaciuccoli.

A San Rossore, il maneggio Equitiamo e la mieleria Sapori Mediterranei propongono laboratori didattici per scoprire gli animali del Parco, dalle api ai pony. Non mancheranno le visite in carrozza e in bicicletta fino al mare, grazie a “San Rossore in Carrozza” e al “Centro Visite”, oltre a una passeggiata accessibile lungo il percorso Sabrina Bulleri, e alla camminata con Legambiente Pisa sul sentiero dei Tre Pini a San Piero e nel bosco del Calambrone.

Il litorale pisano sarà protagonista delle escursioni al tramonto tra le Dune di Tirrenia e il bosco di Marina, organizzate dal WWF Alta Toscana.

A Coltano, la Pro Loco propone laboratori per adulti e bambini tra arte, fotografia e natura.

Info e prenotazioni

Il programma aggiornato, con tutte le date, gli orari e i numeri per le prenotazioni, è disponibile sul sito ufficiale del Parco:

www.parcosanrossore.org

FOTO DI ARCHIVIO.

