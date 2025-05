Workshop e corsi tematici al 39esimo Congresso Nazionale di Flebologia al Pala Todisco di San Giuliano Terme

Written by admin• 2:14 pm• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Si è svolto nella giornata di sabato 31 maggio l’ultimo incontro del 39° Congresso Nazionale della SIF – Società Italiana di Flebologia. Abbiamo pensato di dedicare quest’ ultima giornata agli Stand degli Sponsor presenti, che si occupano degli integratori e dei dispositivi /ausili medici, per affiancare e contribuire alle terapie mediche e allo stile di vita del paziente.

di Melania Pulizzi e Benedetta Rubini

Per quanto riguarda gli integratori alimentari abbiamo intervistato Luca Leanza, CEO di ARISTEIA Farmaceutici Srl che ci ha illustrato come i suoi prodotti possono essere affiancati alle terapie farmacologiche dei pazienti: “Il nostro listino prodotti è dedicato a supportare le cure per l’insufficienza venosa, linfedema, lipedema e microcircolo; inoltre i nostri integratori alimentari hanno mix specifici per ogni esigenza, volti a sostenere il paziente nel correggere e migliorare il suo stile di vita: questa è la missione di ARISTEIA”.

Per quanto riguarda i dispositivi/ausili medici, abbiamo intervistato Giuseppe Asaro, Direttore Marketing di ASA Srl, chiedendogli come i suoi prodotti possono aiutare lo Staff medico nella cura del paziente: “Siamo specializzati in kit di estrazione delle cellule mononucleate, nella medicazione in schiuma di clorometano, e nel bendaggio multistrato a base di zinco; è importante andare a stabilire i vari step e le varie stadiazioni delle lesioni, per fare un’adeguata valutazione e scegliere quali di questi dispositivi utilizzare”.

Oltre agli stand, nelle aule del Pala Todisco, anche oggi si sono tenuti workshop e corsi monotematici rivolti a tutte le professioni sanitarie, dai fisioterapisti agli infermieri, ai podologi, fino agli oss.

Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con Cinzia Bonfrisco, Direttrice e Responsabile di Bella Vita, un’Azienda artigianale molto attenta all’alimentazione e al benessere delle persone, che realizza prodotti low carb e a basso indice glicemico: “Tre anni fa ho iniziato questo progetto per aiutare le persone a mangiare bene, i miei alimenti sono a base di amido di frumento, che ha ottimi valori a differenza delle farine 0 e 00 che possono creare qualche problema, specialmente intestinale.”

Siamo liete di aver potuto partecipare a questo importante Congresso, particolarmente sensibile alla malattia venosa cronica, ancora troppo poco considerata, e al benessere delle persone.

Last modified: Maggio 31, 2025