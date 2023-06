Al via la decima edizione del Tower Festival al Cus Pisa

Scritto da admin• 2:37 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Spettacolo, Tutti

Sabato 1 e domenica 2 luglio in programma tornei sportivi, musica e street-food

PISA – Decine e decine di tornei, musica, street-food e tanto divertimento per la decima edizione del Tower Festival, il più grande evento sportivo della provincia di Pisa organizzato dal Cus Pisa in programma sabato 1 e domenica 2 luglio, che da quest’anno va in doppia cifra.

La kermesse, che ha il sostegno dell’Università di Pisa e del Comune di Pisa, è stata presentata martedì 27 giugno, nella Sala dei Mappamondi di Palazzo alla Giornata, dal rettore Riccardo Zucchi, dal delegato per i Rapporti con il territorio, Marco Macchia, dall’assessora allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, dal presidente del Cus Pisa, Stefano Pagliara, e dal presidente dell’Associazione Daground, Francesco Fiorindi.

Per due giorni, sabato 1 e domenica 2 luglio, decine di tornei sportivi animeranno da mattina al tramonto la cittadella sportiva di via Chiarugi: calcio, green volley, hockey su prato, tennis, ultimate frisbee e l’inimitabile Daground nel palinsesto dell’edizione 2023.

Al calar del sole, street-food, dj-set e vari artisti alimenteranno invece la voglia di divertimento e di spensieratezza delle centinaia di sportivi e non che annualmente partecipano all’evento, che quest’anno entra in doppia cifra. L’iniziativa promossa dal Cus Pisa è diventata un appuntamento fisso per gli amanti dello sport e della musica richiamando in città anche decine di società sportive provenienti da tutta la Toscana e non solo.

“Di giorno si gioca, di notte si balla” questo il motto coniato per questa edizione. Ci sarà come al solito la possibilità di campeggiare nello spazio riservato all’interno del centro sportivo di Via Chiarugi. Sabato 1° luglio alle ore 19 è previsto il taglio del nastro e quindi l’inaugurazione alla presenza degli atleti cussini e delle autorità. Dalle ore 22 spazio al DaParty, mentre domenica 2 luglio sarà il giorno delle finali e delle premiazioni di tutti i tornei.

“Il Tower Festival – ha detto il rettore Riccardo Zucchi – non solo arricchisce quella che è la tradizionale stagione sportiva del CUS, ma mette in evidenza, una volta di più, anche l’attenzione che l’Università di Pisa ha per la pratica sportiva, come dimostra la recente attivazione di un percorso di Dual Career pensato per conciliare studio universitario e carriera sportiva agonistica”.

“Un’attenzione – ha aggiunto il professor Marco Macchia – che nasce dall’importanza del binomio sport e salute per favorire la cultura del benessere e corretti stili di vita tra i nostri giovani, come ha riconosciuto recentemente anche il Senato, approvando all’unanimità l’inserimento dello sport nell’articolo 33 della Costituzione. Ci tengo a ringraziare il CUS Pisa per la dedizione con cui, da sempre, si prende cura di questo appuntamento, rinnovando la sua identità di realtà strettamente connessa al territorio. Così come connessa al territorio è tutta la nostra comunità universitaria.”

“È un evento che l’amministrazione comunale è particolarmente orgogliosa di patrocinare – ha affermato l’assessora Frida Scarpa – anche perché coniuga e concilia perfettamente il mondo dello sport e quello dell’Università che da sempre rappresentano trampolini di lancio per la costruzione del futuro dei nostri giovani. Sarà occasione di grande e sana aggregazione che seguirò da vicino e con estremo interesse anche grazie alle preziose deleghe a sport, università e politiche giovanili che mi sono state affidate dal nostro sindaco”.

“Il Tower Festival – ha continuato Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa – tornerà a impreziosire la stagione sportiva del Cus Pisa, il nostro centro sportivo porterà tanta gioventù con molti tornei in programma. La decima edizione sarà un’edizione storica e in doppia cifra, che vedrà ancora una volta il Centro Universitario Sportivo, impegnato nella promozione dello sport, dell’attività motoria e delle pratiche di socializzazione“.

“Il Daground – ha concluso Francesco Fiorindi dell’Associazione Daground – è stato, per dieci edizioni, un evento di riferimento per tutto il movimento della pallacanestro toscana ed è stato inserito tra i top cinque tornei in Italia per il circuito del 3 contro 3 dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Tutto questo è stato possibile grazie agli sforzi profusi da un gruppo di amici appassionati della palla a spicchi, che si sono visti crescere in mano un evento e l’hanno contestualizzato all’interno del tessuto sociale e culturale pisano, riscuotendo enorme successo di pubblico soprattutto tra gli universitari che hanno apprezzato un prodotto tagliato su misura per loro, all’interno degli impianti del proprio Ateneo. Siamo giunti alla conclusione di questo percorso perché noi membri dell’associazione facciamo un’azione di volontariato e gli impegni personali e professionali sono sempre maggiori: abbiamo deciso dunque di chiudere con una decima edizione ricca di contenuti e sorprese”.

Last modified: Giugno 27, 2023