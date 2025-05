Al via la 46esima edizione della Settimana delle Piagge nel giorno di Sant’Ubaldo

Written by admin• 7:36 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Nel giorno in cui si celebra Sant’Ubaldo torna la celebre “Settimana delle Piagge” giunta alla 46a edizione. Dal 16 al 18 maggio il Viale delle Piagge si animerà con eventi e stand di prodotti enogastronomici, artigianato e attrezzature da esterno

Il viale alberato, dal Ponte della Vittoria alla via Viviani (circa due chilometri di viale alberato) viene chiuso al traffico e vi si dispongono bancarelle e stand che richiamano una moltitudine di visitatori. È una mostra-mercato che quest’anno festeggia la 46esima edizione in cui è possibile vedere ed acquistare piante e fiori ma anche molti altri tipi di mercanzie.

La manifestazione si divide in tre aree: Area dei Sapori (prodotti enogastronomici locali, regionali, nazionali, prodotti naturali, olio, vino, dolciumi); Area Artigianato (artigianato nazionale e internazionale, articoli per la casa e piccoli elettrodomestici, abbigliamento e oggettistica); Area Esterna (auto, moto, cicli, accessori, macchine e attrezzature agricole, arredo giardino, zootecnia, florovivaismo, forni e caminetti).

La fiera si svolgerà sul Viale delle Piagge nei giorni venerdì 16, Sabato 17 e domenica 18 maggio dalle ore 10:00 alle ore 22:00. L’ingresso è gratuito.

L’evento è organizzato dal Comitato Le Piagge, Le Piagge Eventi ed AlterEgo Fiere.

Un nutrito programma di eventi culturali e di spettacolo avrà svolgimento secondo il seguente calendario

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

DOMENICA 11 MAGGIO – Ore 16.30 – Cattedrale di Pisa

Ordinazione episcopale e l’inizio del ministero pastorale del nuovo Arcivescovo Metropolita di Pisa, S.E. Monsignor Saverio Cannistrà O.C.D.

Celebrazione della Liturgia dell’Ordinazione Episcopale e inizio del Ministero Pastorale. Un momento di gioia e preghiera per tutta la comunità.

MERCOLEDÌ 14 – Ore 21.00 – Chiesa di San Michele degli Scalzi

In ricordo di Padre Felice Prinetti:

“Oratorio Felice” Nascita di un dono.

Concerto per coro ed organo con il Coro Cantantibus Organis S. Cecilia in Roma

Dal 16 al 18 maggio – dalle 10:00 alle 20:00 – Centro SMS

Il Gruppo Micologico Pisano presenta una mostra di funghi primaverili.

VENERDÌ 16 – 8.45-12.45 – Area bocce “M. Gioli” – Viale delle Piagge

Competizioni sportive scolastiche – 1° Torneo di S. Ubaldo di Petanque fase provinciale primo grado.

Ore 17.00 – Salita Sant’Ubaldo Viale delle Piagge

Inaugurazione della tradizionale Fiera curata da Alter Ego. Partecipano il vicesindaco Raffaele Latrofa e Don Lorenzo Bianchi, Parroco di San Michele degli Scalzi.

SABATO 17 – 9.30-18 – Area bocce “M. Gioli” – Viale delle Piagge

XIII Torneo S. Ubaldo – gara promozionale individuale spec. petanque (per info ed iscrizioni: pisabocce@gmail.com; 3402516545)

Ore 16.00 – Campi dell’Oratorio Lanteri – Via Masaccio XX

I° Torneo della Solidarietà “Padre Felice Prinetti”.

Ore 17:00 – Centro SMS

Aperilibro al Chiostro Marchetti editore presenta: “Quando la città dorme”, raccolta di racconti ambientati a Pisa di Lorenzo Cantini.

Intervista l’autore l’editrice Elena Marchetti. Letture a cura di Daniela Bertini.

A seguire: degustazione di Vini del Territorio selezionati dall’Enoteca “La Campigiana”.

Ore 19:00 – Centro SMS

La Bottega “si legga”presenta “Esopo, Esopino, Esopone”.

DOMENICA 18 – Ore 9.30-13 – Area bocce “M. Gioli” – Viale delle Piagge

Torneo S. Ubaldo Juniores – gara promozionale individuale spec. petanque dalle ore 14:30-19.30: II Torneo S. Ubaldo Lui/Lei – gara promozionale a coppie miste spec. petanque.

Ore 10:00-19:00 – Parco di Mau

Csi in Tour “A Ciascuno il suo Sport” per la promozione sportiva dei giovani e socializzazione IV Edizione.

Ore 16.15 – Centro SMS

Concerto del Gruppo Musicale “CIELO BLUES”. Presentazione e letture di Chiara Prosperini.

Ore 17.30 – ANFITEATRO Centro SMS

2° Mostra Canina aperta a tutti i cani, di razza e non di razza; evento promosso e curato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa. Per informazioni: +39 340 4845137.

VENERDI 23 – Ore 17:00 – Centro SMS

“Aperilibro al Chiostro” – Stefano Mecenate presenta “AVERNO” di Aldo Del Gratta, dreamBOOK edizioni.

A seguire: degustazione di Vini del Territorio selezionati dall’Enoteca “La Campigiana” di Pisa.

SABATO 24 – Ore 15:00-18:00 – Area bocce “M. Gioli” – Viale delle Piagge

Torneo S. Ubaldo Juniores – gara promozionale a coppie spec. petanque.

Ore 17.00 – Chiostro Centro SMS

“Pisani si nasce Pisani si diventa” XIX edizione – Il lato umano delle eccellenze in terra di Pisa.

VENERDI 30 – Ore 18.00 – Chiostro Centro SMS

Per il Ciclo “IL DONO e La SCIENZA al Servizio della Vita” a cura del Gruppo Donatori di Sangue “E.Cuciniello”. Intervengono: il dott. Simone Ferranti, infettivologo – Dirigente Medico U.O Malattie Infettive AUOP e la dott.ssa Irene Bonaccorsi, Presidente Centro Aiuto alla Vita. Conferimento di benemerenze all’Assistente Giovanni Ruocco ed al V Ispettore Giuseppe Masi della Polizia Stradale di Pisa. A seguire Apericena.

Il programma è consultabile anche su https://www.alteregofiere.com/

Last modified: Maggio 16, 2025