Al via la 44esime edizione della Festa di Sant’Ubaldo

PISA – Come da tradizione, compresa una leggera pioggia che non manca mai, ha preso il via ieri pomeriggio la 44esima edizione della “FESTA DI SANT’UBALDO” sul viale delle Piagge, con le consuete parole di saluto espresse da Antonio Schena, Presidente del “Comitato Le Piagge” ed organizzatore dell’evento, e del parroco di San Michele degli Scalzi, Don Lorenzo Bianchi, il quale ha ricordato come quest’anno, nella giornata conclusiva di domenica 21 maggio, vi sarà anche la presenza di Sua Eccellenza Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, mentre era altresì presente, ancorché non in veste istituzionale stante il periodo elettorale, anche il Sindaco di Pisa Michele Conti.

di Giovanni Manenti

Una tre giorni con il viale delle Piagge allestito con circa 150 stand in maggioranza a carattere gastronomico e floreale, ma non mancano anche punti di vendita di libri, elettrodomestici, moto e financo animali domestici, mentre sulla terrazza del Centro SMS vi sono quattro stand dedicati all’Associazionismo, tra cui spicca quello della “Associazione MITIA” che ha come scopo l’aiuto verso il Madagascar, in particolare sotto il profilo dell’istruzione.

E proprio l’anfiteatro del Centro SMS è stato il grande protagonista della prima giornata, con i gradoni riempiti per assistere ad un esilarante e coinvolgente spettacolo messo in scena dagli alunni (dalla prima alla quinta classe) delle Scuole Elementari “Guglielmo Oberdan” che hanno presentato “La Pisanite 1.0 – viaggio fra miti e tradizioni” in vernacolo pisano e che non si è interrotto neppure nel breve spazio di tempo in cui la pioggia si è fatta un po’ più insistente.

Ma quello appena descritto non è altro che il primo di tante altre iniziative dell’edizione 2023, che prevedono quest’oggi sabato 20 maggio alle ore 18:30 il saggio musicale “Aria di Primavera” degli Allievi dell’Istituto Comprensivo “Galilei di Pisa” ed, alle 21:30 canti e balli a tema “Cantavamo sulle Piagge …“, mentre a partire dalle ore 10:00 di domenica 21 maggio, tutti all’adiacente “Parco di Mau” per l’evento organizzato da CSI in sport “A ciascuno il suo Sport“.

La terza ed ultima giornata della Festa prosegue al pomeriggio con alle 15:00 allo Scalo del Tondo con la XXXV Edizione del Palio remiero di Sant’Ubaldo “Memorial Mario Cini-Doga”. mentre alla stessa ora, al ricordato Anfiteatro del Centro SMS si potrà assistere all’evento “CSI in Danza“, ovvero una performance di ballo hip hop, moderno, latino ed aereo, prima della chiusura in grande stile alle ore 21:00 con lo spettacolo “La Bottega si legga – attori e registi tutti” a presentare il racconto de “IL MILION£” di Marco Polo, appuntamento assolutamente da non perdere.

Il tutto ovviamente senza dimenticare le funzioni religiose, fra cui, domenica, la tradizione unzione per intercessione del Santo che, oltre al termine delle Messe delle ore 9:00 ed 11:15, sarà impartita anche al pomeriggio alle ore 16:30 e 17:30 dopo una breve preghiera. Insomma, come sempre, a Sant’Ubaldo non si fanno mancare niente .

Last modified: Maggio 20, 2023