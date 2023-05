Due mesi di buio totale: ripartire, riprogrammare, ricostruire

Scritto da admin• 12:06 am• Pisa SC

PISA – L’ultimo spazio dedicato al racconto in rima del nostro Sandro Cartei è triste e ripercorre gli ultimi due mesi davvero brutti da parte del nostro Pisa nella speranza di ripartire e programmare bene la prossima stagione che ci vedrà ancora in pole position nel campionato di serie BKT.

Come fare per non perdere più, nei playoff, una finale?

Andare direttamente in serie A, questa è stata la dichiarazione iniziale

Poi via D’Angelo, arriva Maran, dopo tanto tempo perso

In tanti, la pensavano in senso inverso

La Curva Nord e il lungo messaggio alla squadra

Inizio di campionato da retrocessione

Ed infatti, a breve, è arrivata l’ultima posizione

A furor di popolo, è tornato l’omone

Una grande rimonta, ci ha portato a ridosso della seconda posizione

Disputare i playoff, ormai sembrava un fatto scontato

E noi tifosi, abbiamo sognato

Poi, è successo qualcosa di paradossale

Due mesi di buio totale

I giocatori hanno perso forma, morale e mordente

E lo spettacolo, è stato davvero deprimente

Ripartire, riprogrammare, ricostruire… questo deve essere ora l’imperativo

Per affrontare la B, per il quinto anno consecutivo

