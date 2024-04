Al via il rifacimento dei marciapiedi in Via dell’Aeroporto

Scritto da admin• 3:51 pm• Pisa, Attualità

PISA – Al via i lavori di rifacimento dei marciapiedi sul lato sinistro di via dell’Aeroporto, dalla rotatoria di via Pardi fino al sottopasso, a completamento di un intervento già portato a termine sul lato destro nel 2023.

150 metri che adesso è possibile realizzare dopo aver tolto gli alberi che, con le radici, avevano dissestato il tratto. Al posto degli autobloccanti sarà utilizzato il cemento per la finitura del marciapiede, in modo da attutire il rumore provocato dalle ruote dei trolley, problema evidenziato in virtù dell’alto flusso di passeggeri verso lo scalo pisano. Il cemento poi verrà colorato.

Si tratta di un intervento che impegnerà la ditta Tuscania srl per circa un mese. L’importo globale dei lavori su via dell’Aeroporto, diretti da Pisamo, è di circa 200.000 euro.

Last modified: Aprile 3, 2024