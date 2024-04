Scritto da admin• 5:34 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Presentazione del Progetto ‘Una Vela per la Rinascita’ e del Libro ‘Oltremare. Racconti di Banchina

PISA – Sabato 6 aprile, alle 10.30 presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà l’evento conclusivo della rassegna “Il marzo delle donne” organizzata dal Comune di Pisa. Durante l’evento, l’AMMI presenterà il progetto “Una vela per la rinascita”, con la partecipazione della presidente dell’ASD MAD, Silvia Landi, e la presentazione del libro “Oltremare. Racconti di banchina” della giornalista della Nazione Cristina Lorenzi, edito da Carte amaranto editore.

La rassegna “Il marzo delle donne” ha dedicato tutto il mese ad iniziative e confronti sul tema delle donne e delle politiche di genere. Per i saluti, interverranno l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità, e Marina Zazo, presidente di AMMI.

AMMI, Donne Per la Salute, fondata negli anni Settanta, promuove l’educazione sanitaria, la cura dell’ambiente e la tutela della salute, con particolare attenzione alla medicina di genere, come riportato dalla presidente Marina Zazo, psichiatra.

L’evento sarà un’occasione per presentare il progetto “Una vela per la rinascita”, che da tre anni consente a donne che stanno vivendo momenti difficili a causa di patologie importanti e alle vittime di maltrattamenti di partecipare a giornate e fine settimana in barca a vela tra Marina di Carrara e il Golfo dei poeti. Durante queste giornate, si svolgono attività didattiche sulla vela, fisioterapia in acqua con suggerimenti della nutrizionista, e momenti di condivisione e scambio, che diventano terapia per le ospiti.

L’evento è sostenuto da diverse associazioni cittadine, tra cui Rotaract Pisa, Rotary Club Pisa, Fidapa, Inner Wheel, Soroptimist, Lions Pisa Host e Lions Pisa9 Certosa.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.unavelaperlarinascita.it.

