Al via il restauro del Teatro Verdi: lavori previsti nel 2025

PISA – Il Comune di Pisa ha approvato il progetto per il restauro delle facciate del Teatro Verdi e la manutenzione del lucernario, con un costo stimato di 330mila euro. Entro fine 2024 partiranno le gare per l’assegnazione dei lavori, che dureranno circa tre mesi.

“Sono molto soddisfatto – afferma il vicesindaco Raffaele Latrofa –. Finalmente nel 2025 inizieranno i lavori tanto attesi, che si inseriscono in un ampio progetto di riqualificazione del Teatro Verdi. Abbiamo già realizzato interventi obbligatori in tema di sicurezza e prevenzione incendi, e stiamo lavorando per ottenere, dopo decenni, il certificato di prevenzione”.

Il presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini, ha espresso gratitudine per l’attenzione al teatro, sottolineando l’importanza del restauro nell’anno in cui si celebrano i 160 anni dalla fondazione del Teatro Verdi. “Conservare questa eredità è un dovere e una responsabilità”, ha dichiarato.

L’ultimo restauro delle facciate risale agli anni ’80, e i recenti distacchi di intonaco rendono necessario l’intervento. I lavori prevedono il rifacimento delle parti mancanti, la verniciatura protettiva e la manutenzione degli infissi in legno. È prevista anche la manutenzione del lucernario, con il restauro delle parti lignee e la ritinteggiatura.

Il Teatro Verdi, costruito tra il 1865 e il 1867, conta circa 900 posti e il suo palcoscenico è tra i più grandi d’Italia. Il teatro, inizialmente dedicato alla lirica, venne restaurato negli anni ’80 e da allora continua a essere un simbolo culturale per la città

