Al via il nuovo parco giochi inclusivo a Titignano. Approvato il progetto esecutivo e affidati i lavori

Written by admin• 11:47 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – L’Amministrazione comunale di Cascina annuncia con soddisfazione l’avvio del progetto di riqualificazione del parco giochi situato nell’area verde “Parco Robinson”, nel cuore della frazione di Titignano.

Un intervento atteso e significativo, che segna il passaggio concreto dalle promesse ai fatti: nei giorni scorsi è stato infatti approvato il progetto esecutivo, redatto dal personale tecnico del Servizio Manutenzioni, per un importo complessivo di circa 150.000 euro, e sono stati ufficialmente affidati i lavori di realizzazione alla ditta Italian Garden S.r.l.

“Questo progetto – dichiara il Sindaco Michelangelo Betti – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione degli spazi pubblici che stiamo portando avanti da inizio mandato. Dopo i nuovi parchi gioco inaugurati a Sant’Anna, Musigliano, Casciavola e San Lorenzo alle Corti, San Lorenzo a Pagnatico, ora anche Titignano avrà un parco rinnovato, sicuro e pensato per essere davvero inclusivo. Parallelamente, come già annunciato, procede anche l’impegno per la realizzazione del nuovo parco a tema medievale nel cuore di Cascina. Investire nei luoghi di aggregazione significa investire nella qualità della vita delle nostre famiglie e nella socialità della nostra comunità“.



Il nuovo parco giochi nasce con il chiaro obiettivo di essere uno spazio inclusivo, accessibile a tutti i bambini grazie a strutture pensate per favorire la partecipazione e il gioco senza barriere. Nel dettaglio, l’area verrà completamente rinnovata e vedrà una pavimentazione antitrauma in gomma colorata, sicura e progettata per garantire piena accessibilità, al centro una grande struttura multifunzione con scivoli, ponti e rampe e non mancheranno altalene, giochi a molla e panchine.



Il nuovo intervento non solo riqualificherà un’area verde molto frequentata, ma migliorerà sensibilmente la fruibilità del parco da parte di famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori e informerà i cittadini su ogni sviluppo.

Last modified: Novembre 25, 2025