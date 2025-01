Albero a rischio caduta sul Viale delle Piagge: in corso intervento urgente di abbattimento

Written by admin• 1:06 pm• Attualità, Pisa

PISA – Per garantire la sicurezza pubblica, il Comune di Pisa ha ordinato l’abbattimento urgente di un pino domestico adulto (Pinus pinea) situato sul viale delle Piagge. L’intervento, in corso di esecuzione, è stato programmato con urgenza per prevenire potenziali pericoli per i cittadini e sarà completato nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio. L’albero abbattuto verrà sostituito con un nuovo esemplare.

La decisione è stata presa dopo un sopralluogo tecnico condotto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, nell’ambito delle attività previste dal contratto di manutenzione del patrimonio arboreo comunale e dalla convenzione con Euroambiente, l’impresa appaltatrice. L’ispezione ha evidenziato un grave deterioramento delle condizioni biomeccaniche della pianta rispetto alla precedente misurazione.

Il pino, che ha circa 80 anni, un’altezza di circa 15 metri e un diametro di circa 75 cm, presenta un sospetto sollevamento della zolla radicale, con l’apparato radicale parzialmente esposto e ferite non rimarginate. Inoltre, l’inclinazione del tronco è aumentata significativamente, passando da 10° a 17° in direzione sud-est. Questi fattori compromettono la stabilità dell’albero, creando un rischio concreto di caduta, soprattutto in una zona frequentata da adulti e bambini.







