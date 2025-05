Al via i lavori di asfaltatura in via Leopardi a Pontedera: intervento strutturale da 80mila euro

Written by admin• 3:11 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA- Sono iniziati i lavori di sistemazione del manto stradale in via Leopardi, nei pressi della stazione ferroviaria, nell’ambito del piano asfalti promosso e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Pontedera. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che coinvolge numerose strade sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Per l’esecuzione dei lavori è già stata emessa un’apposita ordinanza che riguarda anche via Dante Alighieri, nel tratto tra il civico 15 e via Giacomo Leopardi (area sud-est), dove è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su cinque stalli.

«Su via Leopardi siamo pronti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – e abbiamo avviato la fase preparatoria che anticipa il risanamento e la riasfaltatura completa della carreggiata, prevista nelle prossime settimane. Già a gennaio avevamo effettuato rilievi tecnici e sondaggi per individuare le criticità e definire un intervento risolutivo. I lavori si svolgeranno in due fasi, con la chiusura parziale della strada. Abbiamo già concordato con i gestori del trasporto pubblico e degli scuolabus le necessarie deviazioni dei percorsi».

Si tratta di un intervento strutturale e profondo, dal valore di circa 80mila euro, che rientra in un accordo quadro già approvato. «Inizialmente previsto per l’autunno – prosegue Belli – abbiamo scelto di posticipare i lavori per approfondire la situazione dei sottoservizi e garantire un’azione risolutiva. Via Leopardi sarà solo il primo tassello di una serie di interventi nelle zone centrali della città».

Oltre alla rete stradale, l’Amministrazione interverrà anche su alcuni marciapiedi. «A breve partiranno i lavori su quelli di via Pietro Nenni e via Aldo Moro, nel quartiere di Fuori del Ponte – aggiunge l’assessore – dove sono state rilevate alcune criticità dovute alla presenza di radici. In questi casi procederemo alla sistemazione delle pavimentazioni e, dove necessario, alla rimozione e ripiantumazione degli alberi nel parco adiacente, per garantire piena accessibilità, soprattutto alle persone con disabilità».

Anche per i marciapiedi è in fase di attivazione un accordo quadro dedicato, che permetterà di intervenire sia su singole criticità che su tratti più estesi da riqualificare completamente.

«Infine – conclude Belli – ricordo l’impegno straordinario dell’Amministrazione per il risanamento della viabilità nella zona industriale e i ripristini previsti per l’estate, a cura delle aziende che in questi mesi hanno operato sui sottoservizi».

