Roberto Benvenuto Nuovo Direttore del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

PISA – Nella sede del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno a Pisa, si è svolto un incontro per presentare il nuovo direttore generale, Roberto Benvenuto, e fare il punto sulle attività di manutenzione nel comprensorio.

Il presidente Maurizio Ventavoli e il neo direttore hanno illustrato gli investimenti previsti per il 2025, che ammontano a oltre 13,2 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su un reticolo idraulico che si estende tra le province di Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze e Lucca.

Roberto Benvenuto, laureato in ingegneria dell’ambiente e del territorio, è stato nominato direttore generale del Consorzio 4 Basso Valdarno con un incarico valido fino al 2029. La sua nomina è stata formalizzata attraverso un decreto firmato dal presidente Ventavoli, a conclusione del nuovo iter introdotto con la modifica della Legge Regionale 79/2012. Benvenuto è il direttore generale più giovane della Toscana nel settore della bonifica, con un’esperienza che inizia nel 2001 nel Consorzio della Val di Cornia e prosegue con incarichi di crescente responsabilità in vari consorzi di bonifica.

Per il 2025, il Consorzio ha previsto un investimento di oltre 7,6 milioni di euro per la manutenzione ordinaria, che comprende attività di sfalcio su circa 2.600 km di corsi d’acqua, suddivisi in 134 perizie su tutte le Unità Idrauliche Operative (Uio) del Consorzio. Le opere in Convenzione II Categoria, in avvalimento della Regione Toscana, ammontano a oltre 2,3 milioni di euro e riguardano interventi su corsi d’acqua di seconda categoria idraulica. Sono previsti anche 1,9 milioni di euro per somme urgenze, 773.000 euro per opere in gestione diretta, 302.000 euro per pronto intervento da parte di imprese esterne, 276.000 euro per manutenzione complementare e 80.000 euro per attività di sfalcio su percorsi e piste ciclopedonali. Infine, 17.500 euro sono destinati alle associazioni di volontariato per la verifica del funzionamento di cateratte e opere di scarico dei corsi d’acqua nella Uio Colline Valdera.

Il presidente Ventavoli ha sottolineato l’importanza di questi interventi per migliorare la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, ringraziando l’ex direttore Sandro Borsacchi per il lavoro svolto e il direttore facente funzione Lorenzo Galardini per l’attività degli ultimi mesi. Il direttore Benvenuto ha espresso gratitudine per la nomina e ha evidenziato l’impegno del Consorzio nel migliorare l’efficienza e la qualità delle manutenzioni, affrontando le sfide poste dai cambiamenti climatici e puntando a coniugare sicurezza e rispetto dell’habitat naturale.

