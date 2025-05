Il futuro della moda tra reale e virtuale: Istituto Modartech protagonista al Festival della Robotica di Pisa

Written by admin• 3:07 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Dalla modellazione digitale alla prototipazione avanzata, passando per l’Intelligenza Artificiale e il design 3D: la moda del futuro si costruisce all’incrocio tra tecnologia e creatività. A firmarla è l’Istituto Modartech, protagonista al Festival della Robotica di Pisa con una speciale esposizione nell’area Expo della Stazione Leopolda. Qui, outfit digitali e progetti sviluppati con l’AI dagli studenti offrono uno sguardo concreto sulle nuove frontiere della progettazione, al centro del Master in Fashion Hi-Tech, la cui seconda edizione partirà a ottobre.

Promosso da Istituto Modartech in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, il Master – riconosciuto dal MUR con il rilascio del diploma di 1° livello – rappresenta un percorso formativo d’eccellenza che integra competenze accademiche e applicazioni pratiche, per formare designer capaci di coniugare estetica, funzionalità e tecnologia.

Durante il Festival, il team orientamento di Modartech illustra i contenuti del programma, che spazia dal design CAD 3D alla modellistica avanzata, dalla creazione di prototipi intelligenti all’uso di materiali sensorizzati. Grande attenzione è dedicata all’integrazione tra fisico e digitale, grazie a strumenti come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, capaci di trasformare radicalmente ogni fase del ciclo moda – dalla progettazione alla distribuzione – con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi.

Il Master forma figure professionali in grado di sviluppare prodotti moda innovativi, sostenibili e tecnologicamente avanzati: un profilo sempre più richiesto dalle aziende del settore. Non a caso, il percorso ha già attirato l’interesse di brand come Giorgio Armani Operations, Herno, Pattern Group e Valentino.

Le iscrizioni sono aperte e rivolte a laureati e diplomati accademici di primo livello, o a candidati con titoli esteri equivalenti. Chi desidera approfondire i dettagli del programma, la faculty e le opportunità professionali, potrà farlo anche in occasione dell’Open Day digitale in programma giovedì 22 maggio alle ore 18.00. Maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale: www.modartech.com.

Nel contesto del Festival si inserisce anche il Pisa Robot Film Festival, concorso internazionale giunto alla quinta edizione e dedicato a opere audiovisive sul tema della robotica e dell’AI. Tra i 18 finalisti, figurano anche due progetti realizzati dagli studenti del corso di laurea in Communication Design di Modartech: cortometraggi e documentari che saranno proiettati al Cinema Arsenale di Pisa.

