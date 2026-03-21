Al via Expo Pisa con il tradizionale taglio del nastro

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PISA – Con il tradizionale taglio del nastro, si è aperta nell’area espositiva di Ospedaletto Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa, con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Alla cerimonia di apertura, oltre al presidente Fabrizio Di Sabatino ed al responsabile Daniele Benvenuti a fare gli onori di casa per Confesercenti, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, l’assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, i consiglieri regionali Federico Eligi e Massimiliano Ghimenti e Patrizia Pacini in rappresentanza della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

“Siamo orgogliosi di riportare ad Ospedaletto un appuntamento che ha fatto la storia del panorama fieristico regionale e non solo – ha detto Di Sabatino -. Si riparte da questo anno zero grazie alla Regione che ha concesso l’area ed allo sforzo organizzativo di NKE di Alessandro e Massimiliano Franceschi, convinti che nel giro di pochissimo tempo si possa tornare ai numeri delle edizioni storiche”.

Expo Pisa offre oltre 9.000 mq espositivi, suddivisi tra 5.000 mq di padiglioni coperti e 4.000 mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20.000 mq a servizio di espositori e visitatori, aperto tutti i giorni fino a domenica 29 marzo con ingresso gratuito.

Tra i settori merceologici presenti arredo e complementi d’arredo, tendaggi, accessori per la casa, climatizzazione e riscaldamento, videosorveglianza e allarme, informatica, telefonia, energie rinnovabili, benessere, prodotti naturali, mercatino, abbigliamento, artigianato, piccoli elettrodomestici ed ovviamente stand alimentari e con prodotti tipici regionali; nelle aree esterne,concessionarie auto, arredo giardino, caminetti pavimentazioni esterne, casette in legno.

Last modified: Marzo 21, 2026