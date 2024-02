Al via alla Stazione Leopolda di Pisa la sessione del Parlamento Europeo Giovani

Scritto da admin• 6:49 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In uno spirito di fraterna collaborazione e cooperazione che solo i giovani sono in grado di produrre, si è aperta questo pomeriggio presso la Stazione Leopolda a Pisa la sessione del Parlamento Europeo Giovani, che si protrarrà per quattro giorni sino a domenica 3 marzo, vedendo coinvolti studenti universitari provenienti da ogni parte del Vecchio Continente, oltre a delegati del territorio di Pisa e Provincia che arriveranno in città venerdì 1 marzo.

di Giovanni Manenti

Ad accogliere gli studenti provenienti dall’estero, le due organizzatrici Giulia Bardelli ed Amanda Prapaniku, con i ragazzi a presentarsi l’un l’altro in una festosa cerimonia con canti e balli, mentre ad avvenuto inizio dei relativi lavori gli stessi hanno ricevuto la visita istituzionale da parte degli Assessori Frida Scarpa con delega alle Politiche Giovanili e Paolo Pesciatini con delega al Turismo i quali, oltre a porgere i saluti di benvenuto da parte della città ai presenti, hanno altresì fatto loro dono di alcuni gadget illustrativi delle bellezze artistiche e culturali di Pisa.

Ovviamente soddisfatta l’Assessore alle Politiche Giovanili Frida Scarpa, la quale ha tenuto a sottolineare: “Non potevo far mancare la mia presenza all’apertura di questo evento per salutare i ragazzi, in quanto le Politiche Giovanili vanno avanti ed oltre ai vari progetti in corso quando mi è possibile mi fa piacere presenziare, così che oggi abbiamo dato inizio ai lavori, avendo avuto l’opportunità di conoscere i ragazzi ed approfondito i temi che affronteranno in questa prima sessione, a ribadire che questa è la Pisa che conosciamo, la Pisa che accoglie giovani da tutta Europa e che vede loro protagonisti. E’ stata altresì l’occasione“, conclude l’Assessore, “affinché, assieme al collega Paolo Pesciatini, si siano donati ai ragazzi – che oggi sono studenti, ma possono divenire i turisti di domani – dei gadget prodotti dall’Amministrazione Comunale, quali le borsine oramai divenute famose con il logo “Pisa Is”, con l’Assessore che ci teneva ad essere presente ed ha rivolto agli studenti delle bellissime parole in cui ha evidenziato che anche loro sono Pisa e la città è pronta ad accoglierli nel miglior modo possibile, così come mi preme rivolgere un plauso ed un sentito ringraziamento alle due Organizzatrici Giulia ed Amanda per le quali non posso coniare altro termine che “fantastiche”, felice di aver avuto modo di conoscere in questa circostanza due ragazze straordinarie, mature, consapevoli e che devono rappresentare un esempio ed un’ispirazione per tutti i nostri giovani“.

Ricordiamo che il tema principale della sessione è:”Telecommunications: Networking through Radio and Internet”, che si prefigge l’obiettivo di ispirare i giovani ad essere cittadini informati, aperti, attivi e responsabili, avvicinandoli il più possibile all’educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di idee sull’Unione Europea e il dialogo culturale tra i partecipanti che saranno divisi in commissioni per discutere problemi attuali e formulare risoluzioni parlamentari in lingua inglese, simulando il processo decisionale del Parlamento Europeo, nonché a potenziare competenze di problem-solving, lavoro di squadra e dibattito multilinguistico dei partecipanti.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, UPI Toscana, Regione Toscana, Università di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con la collaborazione di Rotary Club Pisa Galilei, Gruppo Scotti 2.0, Registro.it, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, FORMA Cultura, il CampanoLAB e IN’s.

