Festeggiati i neo-diciotteni e i diplomati con il massimo dei voti. Con un pensiero speciale per Arturo Pinori

CALCI – Sono in tutto 77 i ragazzi e le ragazze di Calci che nel corso del 2025 hanno compiuto, o devono ancora compiere, la maggiore età. Tra loro anche Arturo Pinori, da diversi giorni in ospedale a seguito di un grave incidente stradale, al quale è stato lanciato un grande e forte abbraccio simbolico durante la cerimonia che si è svolta giovedì 11 Dicembre, in sala consiliare.

Una cerimonia che, come tutti gli anni, è stata organizzata dall’amministrazione comunale per festeggiare i neo-diciottenni del territorio e i diplomati con il massimo dei voti al termine dell’anno scolastico 2024/25.

Ai nuovi maggiorenni la vicesindaca ff e la giunta hanno consegnato un dono dell’amministrazione, una copia della Costituzione Italiana e la bandiera Tricolore, a sottolineare ciò che significa diventare adulti: un passaggio delicato che fa di una persona un cittadino, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono così come sanciti dalla Carta Costituzionale. La stessa vicesindaca Valentina Ricotta si è poi recata in ospedale per consegnare il dono dell’amministrazione ai genitori di Arturo, portando loro il saluto di compagni e compagne, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Calci, con l’augurio di poterlo presto riabbracciare presto in paese.

Ai diplomati e alle diplomate con il massimo dei voti è invece stato consegnato un attestato. Per le scuole medie (10/10) sono stati festeggiati Alice Marianini (con lode), Tommaso Adami, Irene Cascino, Ettore Foschi e Asia Mazzoni. Per le scuole superiori (100/100) Marco Metallo (Liceo Scientifico Buonarroti), Nicole Zbulj (Liceo Scientifico Buonarroti), Linda Buselli (Liceo Carducci) e Chiara Flora Lonati (Liceo Carducci).

“Auguriamo a tutti e tutte di crescere, studiare e lavorare con impegno e passione – queste le parole di Ricotta – per veder realizzati i vostri sogni e le vostre aspirazioni. Con l’auspicio che, in qualunque parte del mondo la vita vi porti, non dimentichiate mai le vostre radici calcesane”.



Coloro che non hanno avuto modo di partecipare alla cerimonia possono ritirare doni e attestati presentandosi agli uffici comunali (Urp) nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico (Lun-Ven 8,30 -13, Mar e Gio 15 – 17,30).

