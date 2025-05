Al Teatro Era “Pontedera per l’Europa”: studenti protagonisti tra dialoghi, esperienze Erasmus e cooperazione internazionale

Written by admin• 1:50 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Centinaia di studenti hanno riempito questa mattina il Teatro Era di Pontedera in occasione dell’evento “Pontedera per l’Europa: dialoghi, esperienze e condivisione”, promosso dal Liceo Eugenio Montale con il supporto del Comune di Pontedera e la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Una mattinata intensa e partecipata, che ha visto coinvolti attivamente studenti e docenti delle scuole della Rete IRIS, con collegamenti in diretta con istituti partner da Grecia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Ungheria e Lituania, a testimonianza della vivacità degli scambi europei.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Festa dell’Europa, è stata un’occasione per raccontare esperienze Erasmus e progetti di mobilità internazionale, attraverso foto, video e momenti artistici e performativi che hanno arricchito il programma e reso protagonisti i ragazzi anche con il linguaggio della creatività.

A conclusione dell’evento, è stato conferito un riconoscimento speciale a tre studenti – Elena, Anna e Alessandro – che si sono distinti per la capacità di interpretare e trasmettere i valori dell’Unione Europea: inclusione, sostenibilità e partecipazione, attraverso la narrazione delle loro esperienze Erasmus. I tre vincitori parteciperanno a un viaggio a Bruxelles, dove visiteranno il Parlamento e la Commissione Europea.

A premiarli è stato l’assessore all’istruzione del Comune di Pontedera, Francesco Mori, che ha sottolineato come “gli spazi europei di scambio, dialogo e cooperazione siano fondamentali per i giovani non solo come opportunità formative, ma anche per acquisire consapevolezza e valorizzare l’idea di Europa con sguardi aperti e responsabili”.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di internazionalizzazione delle scuole del territorio, sostenuto dall’amministrazione comunale. “Un’occasione concreta – è stato spiegato – per dare visibilità ai risultati di questo percorso e valorizzare le esperienze di dialogo interculturale e cooperazione tra studenti, docenti e istituzioni”.

