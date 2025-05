Giro d’Italia a Pisa il 20 maggio: modifiche alla viabilità e divieti di sosta in occasione della tappa a cronometro

Written by admin• 1:49 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – In occasione della tappa a cronometro “Lucca-Pisa TUDOR ITT” del 108° Giro d’Italia, che si concluderà in piazza del Duomo lunedì 20 maggio, la Polizia Municipale ha emesso una dettagliata ordinanza con modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

La gara, con partenza da Lucca, prevede l’arrivo del primo ciclista a Pisa intorno alle ore 13.15 e l’arrivo dell’ultimo concorrente alle 17.30 circa. Tuttavia, le chiusure al traffico interesseranno numerose vie cittadine già dalla mattina e si protrarranno fino alle ore 23.00 per permettere lo smontaggio delle strutture e la pulizia delle aree interessate.

Il percorso della tappa in città

I ciclisti faranno il loro ingresso a Pisa dalla SP2 Vicarese, passando da rotatoria Lepri, via Volpi, via Garibaldi, via Santa Marta, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria, con arrivo in piazza del Duomo.

Durante lo svolgimento della gara il transito veicolare, pedonale e ciclabile sarà interdetto su tutto il percorso. Prima e dopo la corsa, saranno attivi attraversamenti pedonali controllati, presidiati dal personale addetto.

Evento collaterale: Giro-E “Capannori-Pisa”

Oltre alla tappa ufficiale del Giro, è prevista anche la 7ª tappa del Giro-E (versione elettrica della manifestazione), con arrivo in città. Le aree coinvolte includono via Piave, via Rosmini, piazza dei Cavalieri, piazza Carrara, piazza Buonamici, via Pasquale Paoli, e saranno riservate ai mezzi dell’organizzazione e all’“Open Village”.

Divieti di sosta e chiusure al traffico: il dettaglio

L’ordinanza municipale prevede numerosi provvedimenti temporanei tra il 18 e il 20 maggio:

Divieti di sosta con rimozione forzata in tutte le vie del percorso di gara e aree limitrofe.

in tutte le vie del percorso di gara e aree limitrofe. Chiusura totale al traffico veicolare lungo l’intero tracciato il 20 maggio, dalle ore 08.00 alle 20.00 (o fino a fine manifestazione).

veicolare lungo l’intero tracciato il 20 maggio, dalle ore 08.00 alle 20.00 (o fino a fine manifestazione). Interdizione pedonale e ciclabile durante il passaggio dei corridori.

durante il passaggio dei corridori. Inversioni di senso di marcia e sensi unici alternati in molte strade del centro storico e delle aree adiacenti.

in molte strade del centro storico e delle aree adiacenti. Sospensione di aree pedonali come piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Dante e via San Martino.

come piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Dante e via San Martino. Spegnimento temporaneo di semafori e varchi elettronici ZTL/ZSC per l’intera giornata del 20 maggio.

Inoltre, dal 19 al 20 maggio, i possessori di permessi ZTL/ZSC potranno sostare gratuitamente nelle aree blu della città.

TPL, taxi e trenini turistici: le variazioni

Le linee degli autobus urbani ed extraurbani subiranno deviazioni, segnalate alle fermate e ai capolinea. I taxi saranno spostati temporaneamente da piazza Arcivescovado a via Cardinale Maffi. Anche i trenini turistici modificheranno i percorsi secondo le disposizioni comunali.

Accessi e varchi di emergenza

Saranno istituiti varchi di attraversamento controllati, presidiati da personale autorizzato, nei seguenti punti:

Rotatoria Lepri (via Moruzzi – via di Pratale)

(via Moruzzi – via di Pratale) Rotatoria Monasterio (via San Giovanni Bosco – via Luzzatto)

(via San Giovanni Bosco – via Luzzatto) Ponte della Fortezza nord (via Santa Marta – Lungarno)

Tali varchi saranno percorribili solo in caso di emergenza, previa autorizzazione dell’organizzazione e delle forze dell’ordine.

Informazioni utili

Il Comune invita residenti, commercianti e visitatori a organizzarsi per tempo, prestando attenzione alla segnaletica temporanea e agli avvisi pubblicati. Il percorso sarà transennato a cura dell’organizzazione RCS Sport e della società Pisamo.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l’ordinanza completa, si consiglia di consultare il sito del Comune di Pisa o la pagina dedicata alla Polizia Municipale.

Last modified: Maggio 14, 2025