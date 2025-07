Al Palazzo dei Dodici di Pisa, la VIII Edizione del Premio Internazionale OSF – Green Award

Written by admin• 6:46 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Nella storica cornice di Piazza dei Cavalieri di Pisa, all’interno del prestigioso Palazzo dei Dodici, si svolgerà domani, sabato 5 luglio, la VIII Edizione dedicata al Premio Internazionale Ocean Sea Foundation, il Centro Scientifico Internazionale che si occupa dello studio degli Oceani e di tutti i mari del mondo.

di Melania Pulizzi

La missione dell’OSF è quella di far conoscere l’importanza dell’oceano in connessione con la terra, attraverso lo studio dell’ambiente, la cultura, l’arte, andando a responsabilizzare la società sui problemi in cui in mondo acquatico versa, a causa del cambiamento climatico e il riscaldamento globale; principali cause dei disastrosi eventi climatici che il nostro pianeta sta subendo continuamente.

In collaborazione con ARCO Film, il patrocinio delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana e istituzioni nazionali e locali, alle ore 18 si terrà un incontro pubblico dal tema “Il premio come forma di motivazione spirituale e le nuove aggregazioni sociali” tenuto dalla presentatrice e attrice Aaron Noel, meglio conosciuta come Eleonora Brigliadori e dall’illustre Professore, scrittore e saggista Luigi Pruneti, per un’occasione di riflessione in un contesto dall’alto profilo storico e culturale, quale è Palazzo dei Dodici di Pisa.

Alle ore 19 la serata proseguirà con la cerimonia di premiazione di diverse personalità di spicco che ogni giorno contribuiscono alla costruzione di un futuro più etico, consapevole e sostenibile; a ricevere il premio per questo anno 2025 saranno il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Prefetto Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Senatore Manfredi Potenti, il Presidente Nazionale dell’EPLI Pasquale Ciurleo (Associazione che promuove il turismo e la cultura nei territori italiani), e molti altri ospiti del mondo istituzionale, artistico e imprenditoriale. A seguire ci sarà la cena di gala.

L’evento si svolgerà con il contributo dell’Agenzia dello spettacolo “We Are Models”, nonché

Partner culturale per la valorizzazione del talento, della bellezza e della creatività contemporanea.

