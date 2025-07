L’Effemeride Pisana del 5 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:49 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 5 luglio 2025, il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 21:03

Giorno della Costituzione dell’Armenia

Giorno dell’Indipendenza dell’Algeria

Giorno dell’Indipendenza del Venezuela

Giorno dell’Indipendenza di Capo Verde

Santo del giorno:

Sant’Antonio Maria Zaccaria sacerdote

Cremona, 1502 – Cremona, 5 luglio 1539

Nasce a Cremona nel 1502. Nel 1524 si laurea in medicina a Padova. Ma poi, tornato a Cremona, decide di spiegare Vangelo e dottrina a grandi e piccoli. Viene consacrato prete nel 1528. Cappellano della contessa Ludovica Torelli, la segue a Milano nel 1530. Qui trova sostegno nello spirito d’iniziativa di questa signora e in due amici milanesi sui trent’anni come lui: Giacomo Morigia e Bartolomeo Ferrari. Rapidamente nascono a Milano tre novità, tutte intitolate a san Paolo. Già nel 1530 egli fonda una comunità di preti soggetti a una regola comune, i Chierici regolari di San Paolo. Milano li chiamerà Barnabiti, dalla chiesa di San Barnaba, loro prima sede. Poi vengono le Angeliche di San Paolo, primo esempio di suore fuori clausura. San Carlo Borromeo ne sarà entusiasta, ma il Concilio di Trento prescriverà loro il monastero. Terza fondazione: i Maritati di San Paolo, con l’impegno apostolico costante dei laici sposati. Denunciato come eretico e come ribelle Antonio va a Roma: verrà assolto. Durante un viaggio a Guastalla, il suo fisico cede. Lo portano a Cremona, dove muore a poco più di 36 anni.

E’ accaduto il 5 luglio:

328 – Viene inaugurato solennemente il grande Ponte di Costantino, che connetteva le due sponde del Danubio fra le attuali Romania e Bulgaria

1294 – Dopo 27 mesi di conclave, viene eletto papa Celestino V

1687 – Viene pubblicato il Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton

1811 – Il Venezuela è la prima nazione sudamericana a dichiarare l’indipendenza dalla Spagna

1841 – Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico, sancendo de facto la nascita del turismo in senso contemporaneo

1865 – In Inghilterra viene promulgata la prima legge al mondo sui limiti di velocità

William Booth fonda la Missione cristiana, in seguito rinominata in Esercito della Salvezza

1928 – Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta, volando per 7 188 km fra Montecelio (Roma) e Natal (Brasile)

1938 – L’Italia, il Giappone e il Manciukuò siglano a Tokyo un accordo commerciale

1941 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche raggiungono il fiume Dnepr

1943 – Seconda guerra mondiale, battaglia di Kursk: inizia il più grande scontro fra carri armati della storia

1946 – Nasce il bikini, costume da bagno in due pezzi

1947 – All’Hotel de la Ville di Roma viene assegnato il primo Premio Strega, il cui vincitore è Ennio Flaiano con il romanzo Tempo di uccidere pubblicato da Longanesi

1950 – Guerra di Corea, battaglia di Osan: primo scontro tra forze statunitensi e nordcoreane (Task Force Smith)

Sionismo: alla Knesset passa la Legge del ritorno che garantisce a tutti gli ebrei il diritto di immigrare in Israele

A Tokyo viene fondata l’azienda di giocattoli Bandai

1951 – William Shockley inventa il transistor a giunzione

1958 – Prima scalata del Gasherbrum I, 11ª vetta più alta del mondo

1971 – L’età minima per votare negli Stati Uniti d’America viene portata da 21 a 18 anni per effetto del XXVI emendamento, certificato formalmente in questo giorno dal presidente Richard Nixon

1975 – Arthur Ashe diventa il primo afroamericano a vincere il titolo del singolare nel Torneo di Wimbledon

1986 – La Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un vasto restauro

1994 – Jeff Bezos fonda a Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo

1996 – Nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione nella storia

1998 – Il Giappone lancia una sonda spaziale verso Marte, unendosi così a USA e Russia alle nazioni che hanno esplorato il pianeta rosso

2005 – Il giornale britannico The Independent pubblica lo studio sulle orme di Homo sapiens trovate vicino al Lago Valsequillo (Messico) nel novembre 2003, in cui i ricercatori delle Università di Liverpool e Bournesmouth dichiarano che le orme risalgono circa 38-39000 anni fa, mentre si era sempre creduto che l’America non fosse stata colonizzata prima di 11500 anni fa

2007 – Viene messa in vendita la nuova Fiat 500

2012 – Viene inaugurato il grattacielo The Shard a Londra, l’edificio più alto d’Europa

2016 – La sonda spaziale Juno entra nell’orbita di Giove: è la prima volta che un veicolo spaziale arriva così vicino al più grande pianeta del Sistema solare

Nati il 5 luglio:

PHINEAS TAYLOR BARNUM

Imprenditore statunitense, inventore del circo

α 5 luglio 1810 ω 7 aprile 1891

JEAN COCTEAU

Poeta, scrittore, drammaturgo e artista francese

α 5 luglio 1889 ω 11 ottobre 1963

ALBERTO GILARDINO

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 5 luglio 1982

GIANCARLO MAGALLI

Autore e conduttore tv italiano

α 5 luglio 1947

GIANFRANCO ZOLA

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 5 luglio 1966

Deceduti il 5 luglio:

RAFFAELLA CARRÀ

Conduttrice TV italiana

α 18 giugno 1943 ω 5 luglio 2021

SALVATORE GIULIANO

Noto bandito italiano

α 22 settembre 1922 ω 5 luglio 1950

Il proverbio del 5 luglio:

Campana possente, lontano si sente

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata internazionale dello “sputa un nocciolo di ciliegia”

Inoltre:

Oggi è San Carta, patrono della raccolta differenziata.

5 luglio 2006, Dachau – Vittoria dell’Italia ai campionati mondiali di pizza e mandolino.

5 luglio 2007, confessione SHOCK di Gigi D’Alessio: fonti vicine al partenopeo dicono di averlo sentito dichiarare di essere un cantante.

5 luglio 2009, London – Roger Federer vince l’ennesimo Wimbledon; durante l’estenuante partita la moglie ha partorito ed il figlio è già all’asilo.

5 luglio 2009, Iran – La polizia rilascia ben 2/3 degli arrestati durante le manifestazioni. Le autorità hanno confermato di aver scarcerato 8 persone.

5 luglio 2011, Terronia – Record benzina: al Sud 1,64€ al litro. Bruciare i rifiuti ora costa più che smaltirli.

Detto del giorno: se Atene piange, Sparta non ride, mentre Tebe è incerta sul da farsi.

