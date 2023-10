Si ribalta una cisterna con seimila litri di GPL

Scritto da admin• 6:36 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta nella mattinata di giovedì 19 ottobre in Località San Donato in Bellaria nel Comune di Chianni per incidente stradale.



Il sinistro ha visto coinvolta una cisterna, contenente circa seimila litri di GPL.

L’intervento del Distaccamento di Cascina con il supporto di personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente dal Comando di Venezia.

Nel tardo pomeriggio si sono svolte le operazioni di travaso della suddetta sostanza in altra cisterna e la combustione controllata del GPL. Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Last modified: Ottobre 19, 2023