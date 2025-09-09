Calvin Stengs: “Spero sia l’anno per il definitivo rilancio”

Written by admin• 8:14 pm• Pisa SC

PISA – Calvin Stengs è stato uno dei gioielli del Pisa nel mercato appena conclusosi. Il giocatore proveniente dal Feyenoord dopo una stagione costellata da infortuni e delusioni è alla ricerca del riscatto e di una riconquista di un posto nella sua nazionale “Orange”.

di Giovanni Manenti

PISA E’ BELLISSIMA. “L’accoglienza della città stata ottima e mi sono trovato benissimo sia per l’aspetto climatico che per la bellezza della città che ho già avuto modo di ammirare“.

IN CERCA DEL RISCATTO. “Anche per me l’anno passato non è stata una stagione positiva per i molti infortuni ed anche il cambio di allenatori, così che per me è stato facile accettare l’offerta del Pisa con una trattativa che si è definita in pochi giorni e questo spero che possa essere un anno positivo per il mio rilancio“

VOGLIO RICONQUISTARE LA NAZIONALE. “Per quanto riguarda i contatti con altri olandesi che sono in Italia, ho parlato solo con Ekkelenkamp che gioca nell’Udinese e che incontrerò proprio domenica, è chiaro che da questa esperienza a Pisa mi auguro di poter riconquistare la Nazionale“.

