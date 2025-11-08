Air Force Touré e quel pensiero che si avvera

PISA – Il giorno dopo la prima vittoria nel campionato di serie A ottenuta contro la Cremonese, arriva il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei.
AIR FORCE TOURE’ E QUEL PENSIERO CHE SI AVVERA
Ognuno di noi, aveva in mente un solo pensiero
Anche se nel calcio, non c’è niente di scontato, è vero
C’era nell’aria elettricità, alla Cetilar Arena
Vediamo un po’, se questo pensiero, si avvera
Nel primo tempo il Pisa è subito aggressivo
Ma come spesso accade, poco incisivo
Nzola riesce a depositare in porta il pallone
Ma era in fuorigioco, soltanto un’illusione
Nel secondo tempo, la Cremo si fa pericolosa
E Vasquez, colpisce una traversa clamorosa
Ma Gilardino, dalla panchina, la vecchia guardia innesta
E poco dopo, è tempo di far festa
Tramoni recupera una gran palla, con caparbietà
Poi sguscia via, con estro e qualità
Scodella la palla, col piglio del campione
Air Force Toure’ sale in cielo, e scaraventa in porta il pallone
Arriva la prima vittoria, ci voleva come il pane
Non dobbiamo esser sazi, ma avere ancor più fame
Alla fine, quel pensiero, si è avverato veramente
Adesso continuiamo il nostro cammino, serenamente