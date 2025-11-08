Air Force Touré e quel pensiero che si avvera

Written by admin• 6:30 pm• Pisa SC

PISA – Il giorno dopo la prima vittoria nel campionato di serie A ottenuta contro la Cremonese, arriva il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei.

AIR FORCE TOURE’ E QUEL PENSIERO CHE SI AVVERA

Ognuno di noi, aveva in mente un solo pensiero

Anche se nel calcio, non c’è niente di scontato, è vero

C’era nell’aria elettricità, alla Cetilar Arena

Vediamo un po’, se questo pensiero, si avvera

Nel primo tempo il Pisa è subito aggressivo

Ma come spesso accade, poco incisivo

Nzola riesce a depositare in porta il pallone

Ma era in fuorigioco, soltanto un’illusione

Nel secondo tempo, la Cremo si fa pericolosa

E Vasquez, colpisce una traversa clamorosa

Ma Gilardino, dalla panchina, la vecchia guardia innesta

E poco dopo, è tempo di far festa

Tramoni recupera una gran palla, con caparbietà

Poi sguscia via, con estro e qualità

Scodella la palla, col piglio del campione

Air Force Toure’ sale in cielo, e scaraventa in porta il pallone

Arriva la prima vittoria, ci voleva come il pane

Non dobbiamo esser sazi, ma avere ancor più fame

Alla fine, quel pensiero, si è avverato veramente

Adesso continuiamo il nostro cammino, serenamente

