Quartiere San Martino, arrivano gli stalli gialli riservati ai residenti

Written by admin• 6:11 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono in arrivo anche nel quartiere San Martino a Pisa i parcheggi riservati ai residenti nella Zona a Traffico Limitato.

Il Comune di Pisa ha pubblicato l’ordinanza del Dirigente alle Infrastrutture stradali che dispone l’istituzione di stalli di sosta gialli riservati esclusivamente ai residenti che sono dotati di apposita autorizzazione rilasciata da Pisamo. Gli stalli gialli saranno a breve realizzati da Pisamo lungo via G. Bruno, dal civico 1 al civico 65, in via A. Ceci, per tutto il lato nord, e in via San Martino lato nord, nel tratto tra via Bruno e piazza G.C. Maria Clari, compresa.

“A seguito delle segnalazioni avanzate dai residenti della zona di San Martino – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti -, in cui si facevano presenti le problematiche dei parcheggi in un’area del centro storico abitata da molte persone e densamente frequentata da utenti e titolari di attività commerciali, abbiamo deciso di istituire gli stalli gialli riservati solo ai residenti, come già abbiamo fatto in altri quartieri del centro storico come Santa Maria e San Francesco. Si tratta di un primo provvedimento per andare incontro alle esigenze dei residenti, un primo passo che stiamo facendo in tutti i quartieri per migliorare la situazione di carenza di parcheggi e tutelare maggiormente gli abitanti del centro storico, ma nel frattempo come Amministrazione abbiamo inserito nel piano delle opere che realizzeremo nel 2026, la rifunzionalizzazione delle aree una volta occupate dall’antico fossato adiacente le mura del Giardino Scotto. L’intervento prevede il mantenimento di una fascia verde, la valorizzazione dell’elemento storico dell’acqua e la realizzazione di 90 posti auto, di cui la maggior parte riservata ai residenti. Sarà un’ulteriore opportunità per venire incontro alle esigenze dei residenti, tenendo fede all’impegno della nostra Amministrazione affinché i quartieri del centro tornino ad essere vivi e popolati da cittadini pisani, ma al tempo stesso sarà l’occasione per restituire a tutti i pisani un’area attualmente inaccessibile e inutilizzata.”

Last modified: Novembre 8, 2025