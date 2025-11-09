L’Effemeride Pisana del 9 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:17 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 9 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:02 e tramonta alle 17, le ore di luce solare sono 9 e 58 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 262mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Festa dell’indipendenza della Cambogia

Santo del giorno:

Dedicazione della basilica Lateranense

All’inizio del IV secolo, Roma cominciò a cambiare il suo tradizionale aspetto architettonico grazie all’imperatore Costantino e all’attività edilizia da lui favorita. Egli fece costruire la basilica di San Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che divenne la residenza dei vescovi di Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di tutte le chiese dell’urbe e dell’orbe. E’ il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli, che sentivano la necessità di riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la Parola di Dio e i Sacri Misteri. La festa odierna, come ben evidenzia la liturgia, è la festa di tutte le chiese del mondo.

E’ accaduto il 9 novembre:

63 a.C. – Cicerone pronuncia la Seconda Catilinaria in cui annuncia la fuga di Catilina

1494 – La famiglia Medici viene cacciata per la seconda volta da Firenze

1799 – Colpo di Stato del 18 brumaio: Napoleone Bonaparte va al potere

1906 – Theodore Roosevelt diventa il primo presidente degli Stati Uniti in carica a compiere un viaggio ufficiale fuori dal paese, quando si reca a ispezionare i progressi nella costruzione del Canale di Panama

1917 – Unione Sovietica: Stalin entra a far parte del nuovo governo provvisorio (il Consiglio dei commissari del popolo) con l’incarico di occuparsi degli affari delle minoranze etniche

1921 – In Italia viene fondato il Partito Nazionale Fascista

1923 – Viene represso il tentativo di rivoluzione di Adolf Hitler. Quest’ultimo viene condannato a 5 anni di carcere, ma per una riduzione di pena sconta solo 9 mesi

1938 – Reichskristallnacht (Notte dei cristalli), pogrom contro gli ebrei in Germania

1953 – La Cambogia ottiene l’indipendenza dalla Francia

1968 – Nella Comunità economica europea entra in vigore l’accordo sulla libera circolazione dei lavoratori tra i paesi membri

1971 – Tragedia della Meloria: alle prime ore del mattino, nel riquadro di mare antistante la Torre della Meloria, precipita un C-130 della RAF. Perdono la vita 46 paracadutisti italiani della Folgore e i 6 componenti inglesi dell’equipaggio. Nell’ambito delle operazioni per la localizzazione del relitto del velivolo si registra l’ulteriore decesso di un sommozzatore del Col Moschin

1989 – Guerra fredda: cade simbolicamente e fisicamente il Muro di Berlino che divideva in due la città dal 1961

1991 – Nei pressi di Culham, il Joint European Torus, il più grande e potente tokamak al mondo s’illumina grazie al primo esperimento di fusione nucleare controllata sulla Terra

1998 Viene ufficialmente abolita la pena di morte nel Regno Unito Nella più grande causa civile della storia degli Stati Uniti, un giudice federale approva una sentenza che richiede a dozzine di società di brokeraggio di pagare 1,03 miliardi di dollari a investitori imbrogliati sullo schema di fixing del NASDAQ

2004 – Mozilla Foundation lancia la versione 1.0 del suo browser, Mozilla Firefox

2016 – Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America del 2016: Donald Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti d’America con il 46,1% dei voti e il supporto di 304 Grandi elettori

Frase del giorno di Frate Indovino:

Non mostratevi offesi da richiami cortesi

Nati il 9 novembre:

ALESSANDRO DEL PIERO

Calciatore italiano

α 9 novembre 1974

Deceduti il 9 novembre:

GUILLAUME APOLLINAIRE

Scrittore e poeta francese

α 26 agosto 1880 ω 9 novembre 1918

CHARLES DE GAULLE

Generale e statista francese

α 22 novembre 1890 ω 9 novembre 1970

HELENIO HERRERA

Allenatore di calcio argentino

α 10 aprile 1910 ω 9 novembre 1997

YVES MONTAND

Attore e cantante italo-francese

α 13 ottobre 1921 ω 9 novembre 1991

DYLAN THOMAS

Poeta, scrittore e drammaturgo gallese

α 27 ottobre 1914 ω 9 novembre 1953

