”Agosto in Musica”, si parte con Colapesce e Di Martino in Piazza Baleari

PISA – Saranno Colapesce e Di Martino ad inaugurare, domenica 18 agosto, i concerti di “Agosto in musica”, che vedranno salire sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa artisti di caratura nazionale e internazionale.



Il giorno successivo, lunedì 19 agosto, toccherà infatti ai Dire Straits Legacy. A chiudere il programma – dopo la finale di Notti di Talento, il talent show presentato dal quotidiano La Nazione (20 agosto) – saranno invece iSanti Francesi (21 agosto). Tutte le serate sono a ingresso gratuito, con l’inizio degli spettacoli previsto per le ore 21.30.

“Agosto in musica” rientra all’interno del programma di “Marenia – Non solo Mare”, la rassegna estiva organizzata e promossa dal Comune di Pisa che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

Il programma delle prime serate

Domenica 18 agosto, Colapesce Dimartino. Dopo l’uscita dell’ultimo album “Lux Eterna Beach” e dopo il tour invernale che ha fatto registrare numerosi sold out, Colapesce Dimartino arrivano a Marina di Pisa. Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Tornati sul palco del festival di Sanremo nel 2023 dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” (certificato Quintuplo disco di platino) – e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) – brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Lo scorso novembre è uscito “Lux Eterna Beach”, il secondo album del duo, anticipato da “Cose da pazzi”, il singolo sanremese “Splash”, “Considera”, “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo”, “Ragazzo di destra” e “Sesso e Architettura”. Un ritorno atteso quello della coppia, arrivato dopo lo straordinario successo di “Splash” – canzone vincitrice del premio della critica “Mia Martini” e del premio della sala stampa “Lucio Dalla” della scorsa edizione del Festival di Sanremo, decretata canzone dell’anno per “Rolling Stone Italia”.

Lunedì 19 agosto, Dire Straits Legacy. Dopo i successi del 2023 terminati con quattro date sold out in Nuova Zelanda, continua il “4U World Tour” dei Dire Straits Legacy, ripartito da Helsinki a marzo scorso. “Money for Nothing”, “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms”, “Tunnel of Love” sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e piano Hammond (inserito come Dire Straits, insieme a John Illsley e Guy Fletcher, nella Rock and Roll Hall of Fame), Phil Palmer alle chitarre, Mel Collins ai sassofoni, Danny Cummings alle percussioni (tutti musicisti che hanno strettamente collaborato con la band di Mark Knopfler, sia dal vivo che in studio) oltre a Trevor Horn al basso (già The Buggles, Yes) e Richard Cardwell alle tastiere. Completano la formazione due musicisti italiani, CristianoMicalizzi alla batteria e il frontman del gruppo Marco Caviglia, voce e chitarra, considerato il migliore interprete al mondo dello stile unico di Mark Knopfler.

