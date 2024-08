Interventi diffusi nelle scuole del Comune di Cascina

Scritto da admin• 10:56 am• Attualità, Cascina

CASCINA – Non si arresta l’attività dell’amministrazione comunale sul fronte dell’adeguamento dei plessi scolastici in materia di prevenzione incendi e su quello della manutenzione straordinaria.



“Oltre agli interventi legati al Pnrr come le due mense scolastiche a Cascina e Titignano e l’asilo nido di Sant’Anna – spiegano il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi – l’amministrazione comunale è impegnata anche sul fronte delle manutenzioni straordinarie delle strutture scolastiche. Approfittando della pausa estiva, possiamo mettere mano agli interventi più grossi che durante la normale attività scolastica non sono realizzabili”.

È in fase di ultimazione la sostituzione della vasca antincendio della scuola primaria di Zambra, dopo la rottura di quella preesistente. Di pari passo, anche la scuola secondaria “Russo” di Casciavola ha avuto bisogno di un intervento con la fornitura e la posa in opera di una porta antincendio e la pittura intumescente. Lavori per i quali sono stati stanziati circa 46.000 euro.

Di pari passo, è in atto anche un intervento di manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia Il Girotondo a Cascina, dove c’è la necessità di eliminare un fenomeno di fuoriuscita dalle murature armate perimetrali esterne dell’armatura metallica, oltre a sistemare la pavimentazione del marciapiede perimetrale all’edificio e l’intonaco esterno interessato da umidità di risalita.

