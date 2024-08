Marenia, “Agosto in musica”: le modifiche alla viabilità a Marina di Pisa dal 18 al 22 agosto

Scritto da admin• 11:46 am• Attualità, Pisa

PISA – In programma quattro serate di musica a “Marenia – Non solo Mare”, la rassegna estiva che si svolge a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Dal 18 al 21 agosto sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa Colapesce Dimartino, i Dire Straits Legacy, il talent show “Notti diTalento” e i Santi Francesi, per il cartellone di “Agosto in musica”.



In previsione degli eventi sono stati adottati dei provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dal 18 al 22 agosto prossimi, dalle ore 19.00 alle ore 01.00. Previste anche misure per garantire la sicurezza di pubblico e operatori.

Viabilità. La viabilità e la sosta sono modificate secondo le seguenti modalità, dal 18 al 22 agosto compreso:

Piazza delle Baleari: divieto di transito su tutta la piazza, compresi i braccetti che si immettono in via Crosio e in via Repubblica Pisana (20.00-01.00). Divieto di sosta con rimozione coatta compresi i due braccetti ambo i lati, nord e sud (19.00-01.00). Chiusura della piazza con transenne intersezione via Minorca, via Maiorca, via Repubblica Pisana, via Crosio.

Piazza Viviani: divieto di transito nel braccetto sud di collegamento con via Daiberto (20.00-01.00). Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel braccetto sud (19.00-01.00).

Via Maiorca: divieto di transito nel tratto compreso tra via Daiberto e piazza delle Baleari (20.00-01.00). Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel tratto compreso tra via Daiberto e piazza delle Baleari (19.00-01.00).

Via Minorca: divieto di transito nel tratto compreso tra piazza delle Baleari e via Moriconi (20.00-01.00). Obbligo di svolta a sinistra nel tratto compreso tra via Duodi e via Moriconi, direttrice di marcia per Tirrenia (20.00-01.00).

Via Daiberto: divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 36 al civico 34 (19.00-01.00). Divieto di sosta con rimozione coatta nell’intersezione con via dell’Ordine di S. Stefano, nell’isola spartitraffico prospiciente la Chiesa di SS Maria Ausiliatrice (19.00-01.00). Obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire a diritto nel tratto tra piazza Viviani e via Maiorca (20.00-01.00).

Via Duodi: divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra via dell’Ordine di S. Stefano e via Minorca (19.00-01.00).

Via Moriconi: divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Duodi, lato mare, e il primo stallo di sosta, oltre all’isola a raso già presente (19.00-01.00). Istituzione di strada a senso unico, direttrice di marcia per Tirrenia, nel tratto compreso tra via Minorca e via Duodi (20.00-01.00). Obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Duodi, lato monte (20.00-01.00).

I veicoli già in sosta in via Moriconi, nel tratto compreso tra via Minorca e via Duodi, potranno uscire a passo d’uomo verso la direttrice di marcia per Tirrenia.

Via Ivizza: chiusura della strada per lo svolgimento dei concerti con transenne all’altezza di piazza delle Baleari e via dell’Ordine di S. Stefano; si consente l’uscita alle auto solo su via dell’Ordine di S. Stefano.

Pista ciclabile: soppressa in queste date in piazza delle Baleari, via Repubblica Pisana fino all’intersezione con via Duodi, via Crosio.

Sicurezza. In tutta l’area corrispondente a piazza delle Baleari, in occasione dei concerti dal 18 al 21 agosto, sarà inoltre vietata la vendita di alcolici con gradazione superiore al 5% di volume alcolico per tutta la durata delle manifestazioni. All’interno dell’area spettacoli sarà proibito introdurre recipienti in vetro e in alluminio (ammesse le bottiglie di plastica purché prive del tappo di chiusura), e sarà vietato introdurre, detenere e far uso di petardi, fumogeni, razzi e altri materiali esplodenti, oltre che mazze, bastoni o altri oggetti potenzialmente contundenti. Dal momento della chiusura della piazza fino alla sua riapertura dovranno essere rimosse tutte le strutture movibili e rimovibili collocate dai privati nell’area spettacolo. Non si potranno collocare nell’area auto market, bancarelle e punti temporanei di somministrazione di cibo e bevande.

“Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. Il cartellone di eventi coinvolge Marina, Tirrenia e Calambrone con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito.

Per informazioni: www.marenianonsolomare.it

Last modified: Agosto 16, 2024