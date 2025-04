Agli arresti domiciliari l’uomo che punse due studentesse con la siringa

Written by admin• 7:56 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari l’uomo ritenuto responsabile di due episodi di needle spiking (punture con la siringa) avvenuti a Pisa nel gennaio scorso. Le vittime, due studentesse, avevano denunciato di essere state punte con una siringa in circostanze distinte.

Le indagini, condotte dalla Polizia, si sono concentrate su soggetti con precedenti per reati sessuali. L’uomo era già stato individuato come principale sospettato e inizialmente indagato per lesioni. La misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi nella provincia di Pisa, mentre l’accusa contestata è stata nel frattempo riformulata come violenza sessuale.

L’indagato si trovava impegnato in un percorso di reinserimento sociale dopo aver scontato una condanna per omicidio. Nel 2009 era stato riconosciuto colpevole dell’uccisione di un’amica che aveva respinto le sue avances.

Last modified: Aprile 17, 2025