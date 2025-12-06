Adottato il nuovo Piano strutturale dal Consiglio Comunale di Vecchiano nella seduta dello scorso 21 novembre

Written by admin• 2:55 pm• Vecchiano, Attualità, Politica

Dal 10 dicembre via alla possibilità di presentare osservazioni

VECCHIANO – “Il nuovo piano strutturale di Vecchiano è stato adottato. Ora spazio alle osservazioni dei cittadini e di tutti gli organismi che ne hanno facoltà, che potranno dare un contributo per migliorare il documento urbanistico“, commenta il Sindaco Massimiliano Angori. “Il Piano strutturale, è bene ricordarlo, è stato approvato a maggioranza con i voti contrari di Vecchiano Civica e di un Cuore per Vecchiano“,aggiunge il primo cittadino.

“Il Piano strutturale vigente è abbastanza recente, se consideriamo che stiamo parlando del piano strategico comunale che poi sarà attuato dal nuovo Piano operativo, ma aspetti di tipo burocratico e alcune novità dei tempi attuali ne hanno imposto la revisione. Per i primi vi è stato l’obbligo di adeguarsi al nuovo Piano regionale territoriale ma anche quello di valutare attentamente le previsioni del nuovo Piano del Parco, che è stato presentato, in attesa di essere discusso, e dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale. Le novità cominciano con le modifiche climatiche che contribuiscono ad una crisi latente dell’agricoltura, -dove si passa dalla siccità agli allagamenti- per cui si è riflettuto su un nuovo modello che consenta la manutenzione del territorio, la sua qualificazione e il rilancio dell’attività agricola, sia di pianura che di collina, ancora fondamentale per il nostro comune. Deve andare di pari passo con le opportunità offerte dal Parco, soprattutto con la Marina di Vecchiano, con la sistemazione del lungo-lago e delle ciclabili che dovranno collegare i vari ambienti e che costituiranno dei riferimenti fortemente attrattivi e unici nel quadro regionale. Anche il Serchio è stato al centro dell’attenzione: non più un retro del territorio comunale ma un corpo vivo e rappresentativo, di cui monitorare la qualità delle acque e sempre di più l’uso nel tempo libero. Lo sguardo attento ai rischi ambientali ha consigliato di modificare alcune previsioni di trasformazione edilizia precedenti che riguardavano frazioni soggette a rischi idraulici non solo del Serchio, ma anche del reticolo idraulico secondario, così da migliorare la sicurezza sul territorio. Da non trascurare è stata la presa d’atto dell’invecchiamento (oltre la metà della popolazione ha più di 50 anni, ndr) che ha determinato il decremento dei residenti dopo anni di crescita e l’emergere di nuove esigenze, come quella di convivere con persone che forniscano un’assistenza. Ciò ha imposto la verifica delle previsioni urbanistiche attuate e non attuate nei vari paesi e la scelta di quali confermare o cambiare con l’obiettivo di migliorare la qualità dei luoghi, dei servizi, delle attrezzature urbane, delle caratteristiche delle abitazioni. C’è stato spazio anche per programmare gli ambiti dove sviluppare progetti di edilizia convenzionata per rispondere alle varie esigenze presenti sul territorio. Infine importante è la strategia pensata per il rilancio dell’area industriale, con un suo completamento con l’obiettivo di renderla migliore, qualificata e più efficiente, a cominciare dalle viabilità. Tutte quest’ultime operazioni sono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato che è stato definito utilizzando i metodi dettati dalla legge regionale. Offre una chiara distinzione fra campagna e città e potrà essere precisato con il Piano operativo, ma anche dalle osservazioni dei cittadini che trovassero incongruenze con lo stato dei luoghi“, aggiunge Angori.

“L’adozione del piano è stata l’occasione di riflettere sulla comunità“, sottolinea l’Architetto Giovanni Maffei Cardellini, Tecnico incaricato della Redazione del Piano Urbanistico Comunale. “Le carte storiche e il confronto con i piani che si sono succeduti ci hanno fatto capire che la crescita nel tempo si è rivelata equilibrata, e una metamorfosi si è avuta più da un punto di vista sociale con il consistente arrivo di cittadini dai comuni limitrofi. Si conservano parti di grandissimo pregio paesaggistico e ambientale. I nuclei edificati storici hanno acquisito una personalità urbana, in alcuni casi superiore a più acclamate località. Emergono i segni, per esempio a Filettole, di una presenza turistica che si fonda su una qualità dei luoghi che diventa risorsa economica. Le parti di più recente edificazione rivelano un equilibrio fra le proprie dimensioni, le aree scoperte e il contesto nel quale si inseriscono. Le aree produttive si sono rivelate giustamente dimensionate, in risposta a chi avrebbe voluto un’espansione oltre l’autostrada, mentre la crescita della città diffusa e degli insediamenti sparsi, ormai tipico assetto delle pianure toscane, è stato contenuto con una chiara distinzione fra campagna e città. Gli allagamenti, pur disastrosi, hanno però evidenziato come la quantità enorme d’acqua del Serchio si sia potuta distendere in ampi campi aperti. In altri territori, per esempio versiliesi o della pianura pisana-fiorentina, un evento di questa portata avrebbe avuto un impatto devastante proprio sull’urbanizzazione sparsa e continua della campagna. Il piano dunque pensa anche a chi ci ha preceduto, e ne mantiene coerente il cammino“, conclude Cardellini.

Da mercoledì 10 dicembre sul sito www.comune.vecchiano.pi.it sarà disponibile tutta la documentazione cartografica del Piano Strutturale, insieme alle modalità e alla modulistica per presentare le osservazioni.

Dal 10 dicembre ci sarà tempo fino alle 23.59 del 9 febbraio 2026 per produrre contributi. Sulla sezione web saranno forniti tutti i dettagli, le tempistiche e anche la disponibilità della struttura tecnica comunale per ricevere informazioni. Inoltre, a stretto giro, sarà messa a punto una fase di partecipazione con relativi incontri pubblici con la cittadinanza, di cui sarà data ampia informazione.

