Adesso Calcinaia presenta un esposto alla Prefettura: “Criticità su atti amministrativi e rendiconto 2025”

Written by Redazione• 2:51 pm• Calcinaia, Politica

CALCINAIA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia: Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani.

Il gruppo consiliare Adesso Calcinaia annuncia la trasmissione di un esposto alla Prefettura in merito ad alcune criticità emerse durante l’ultimo Consiglio Comunale, relative alla gestione degli atti amministrativi e al rendiconto 2025.

Al centro della questione c’è, in primo luogo, il ritiro della mozione sulla garanzia della legittimità, trasparenza e sicurezza giuridica degli atti amministrativi. La mozione chiedeva chiarimenti sulla tardiva pubblicazione di un’ordinanza sindacale di Protezione Civile, sulla corretta gestione degli atti e sulla necessità di rafforzare controlli interni e trasparenza dell’azione comunale.

“La maggioranza ha commentato pubblicamente il ritiro sostenendo di essere pronta a difendere in aula il proprio operato – dichiarano i consiglieri di Adesso Calcinaia – ma questa ricostruzione non corrisponde a quanto avvenuto in Consiglio Comunale, dove il ritiro della mozione è stato approvato all’unanimità da tutto il consiglio”.

Secondo il gruppo, la decisione di ritirare l’atto è stata di natura politica, perché la posizione dell’amministrazione era già stata diffusa attraverso la stampa. “Sarebbe stato inutile – spiegano – ripetere in aula un confronto già esaurito sotto il profilo politico”.

Nel corso della stessa seduta, aggiunge Adesso Calcinaia, sarebbe emersa un’ulteriore criticità relativa al rendiconto 2025. Durante la discussione, il gruppo avrebbe rilevato dati non coerenti nella relazione del Revisore dei Conti rispetto al bilancio, in particolare sul fondo di cassa di tesoreria al 31 dicembre 2025.

“Solo a seguito della nostra osservazione – affermano i consiglieri – il sindaco ha prodotto un nuovo documento corretto, ma non è stata fornita la riconciliazione di cassa richiesta per verificare la regolarità dei dati esposti. Inoltre, in assenza del responsabile del servizio economico-finanziario, non è stata garantita un’adeguata assistenza tecnica al Consiglio”.

Per Adesso Calcinaia il punto avrebbe dovuto essere rinviato e riproposto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa. Il gruppo ritiene che questi episodi rientrino “nello stesso quadro di criticità già evidenziato nella mozione ritirata: gestione non trasparente degli atti, carenze documentali e modalità operative che rischiano di compromettere la piena regolarità amministrativa”.

Da qui la decisione di rivolgersi alla Prefettura. “Chiediamo che venga valutata la correttezza delle procedure adottate e che l’amministrazione sia richiamata al rispetto della legittimità e della trasparenza amministrativa. Il nostro compito non è fare propaganda, come qualcuno ha scritto sui social, ma esercitare il ruolo di controllo che i cittadini ci hanno affidato. Quando il confronto politico si esaurisce e le criticità persistono, è doveroso rivolgersi agli organi competenti”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani.

Last modified: Maggio 29, 2026