Bus, modifiche al servizio a Pisa il 2 giugno per Festa della Repubblica e Regata

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PISA – Autolinee Toscane informa che martedì 2 giugno 2026, a Pisa, saranno previste modifiche ai servizi bus in occasione degli eventi in programma per la Festa della Repubblica e per la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Le variazioni interesseranno il servizio sia nella mattinata, per le iniziative legate alle celebrazioni della Festa della Repubblica, sia nel pomeriggio, per lo svolgimento degli eventi collegati alla Regata.

Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare gli avvisi aggiornati sul sito at-bus.it, dove sono disponibili le informazioni su deviazioni, servizi, attività, promozioni, progetti, risposte alle domande frequenti e travel planner. Gli stessi servizi sono accessibili anche tramite la app at bus.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 14 24 24, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24, oppure il numero fisso 055 51351, anch’esso attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24. In questo caso i costi dipendono dal piano telefonico del proprio operatore.

Gli aggiornamenti di Autolinee Toscane sono disponibili anche sui canali social ufficiali Facebook, Instagram, LinkedIn, X e YouTube.

Last modified: Maggio 29, 2026