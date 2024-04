Ad un neolaureato dell’Università di Pisa il premio “America Giovani” per il talento universitario

Scritto da admin• 5:10 pm• Pisa, Cultura

PISA – Giulio Lizio Bruno, neolaureato in Studi Internazionali presso l’Università di Pisa, ha ottenuto il Premio America Giovani per il talento universitario, assegnato dalla Fondazione Italia USA.

La sua tesi, intitolata “Pianificazione familiare e sviluppo sostenibile: le scelte di India e Ruanda“, ha attirato l’attenzione e ha contribuito alla sua vittoria. La professoressa Enza Pellecchia, Prorettrice per la coesione della comunità universitaria, ha elogiato Giulio per questo riconoscimento, sottolineando l’importanza di valorizzare i talenti degli studenti dell’Università di Pisa.

Giulio ha espresso la sua gratitudine all’Università di Pisa per aver fornito un ambiente stimolante che ha favorito la sua crescita personale e professionale. Oltre alla pergamena di premiazione, ricevuta durante una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati il 29 gennaio, Giulio ha ottenuto una borsa di studio completa per partecipare gratuitamente al master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy“.

Il Premio America Giovani per il talento universitario è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Italia USA per valorizzare giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Questo premio mira a sostenere i talenti italiani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. I vincitori vengono selezionati dalla Fondazione tramite la banca dati delle università italiane, sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico, senza possibilità di autocandidatura.

