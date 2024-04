Decima edizione del Primo Maggio con l’Associazione La Rossa a Lari: una giornata di cultura, musica e impegno sociale

Scritto da admin• 6:18 pm• Cascina Terme Lari

CASCIANA TERME – L’Associazione La Rossa celebra a Lari la decima edizione del suo tradizionale Primo Maggio.



Questo evento è diventato un punto di riferimento non solo locale, ma anche un esempio di coerenza nel tempo, unendo contenuti, convivialità, ottima cucina e momenti ricreativi con concerti, mostre e spettacoli fruibili liberamente da tutti. È un’occasione dove vengono ascoltate e discusse molte istanze e rivendicazioni, dal locale all’internazionale, dal particolare al generale.

Al teatro, è previsto un dibattito tutto al femminile sulla precarietà e sulla sicurezza sul lavoro, nella scuola e sulla repressione delle rivendicazioni. Prima del dibattito, ci sarà un intervento di Ottolina Tv sulla manipolazione dell’informazione e le difficoltà di accesso a un’informazione corretta e libera.

Nelle due piazze, ci saranno concerti di vari generi, cori, street band e interventi dal palco durante tutta la giornata. Sulla terrazza, ci saranno spettacoli per bambini, mentre al castello ci sarà un live-painting. Ci sarà anche un bar, una birreria, stand eno-gastronomici con prodotti a km 0, bancarelle delle associazioni e un mercatino dell’artigianato.

L’ingresso è libero e l’evento è improntato all’eco-sostenibilità. Lari sarà addobbata a tinte rosse per l’occasione, ma anche con bandiere palestinesi per chiedere la fine del genocidio e delle guerre. Per informazioni, contatta il numero 349 8488204 e consulta il programma dettagliato sul sito ufficiale e sulle pagine social della Festa Rossa Lari.

Per sostenere le attività dell’Associazione La Rossa e le istanze che promuove, puoi donare il 5×1000 nella dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale 90052740504. Ti aspettiamo a Lari con le braccia aperte, pronti a ballare e brindare insieme.

Last modified: Aprile 29, 2024