Ad aprile le Mura di Pisa si animano con visite guidate e eventi speciali

PISA- Ad aprile, le Mura di Pisa prendono vita con una serie di eventi e iniziative che celebrano l’arrivo della bella stagione. I fiori sbocciano in quota, arricchendo la passeggiata di colori e profumi. Sabato 12 aprile si terrà una visita guidata speciale, condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico, per approfondire la conoscenza della flora urbana. Dallo studio dei famosi capperi agli arbusti, si esploreranno tutte le piante che crescono nelle vicinanze delle Mura. L’appuntamento è alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica, con arrivo in piazza dei Miracoli e proseguimento all’Orto Botanico, un vero e proprio gioiello cittadino che custodisce specie vegetali e storie affascinanti. La durata della visita è di circa tre ore. I posti sono limitati, quindi è obbligatoria la prenotazione via mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 11 aprile alle 12. Il biglietto è di 9 euro, comprensivo dell’accesso alle Mura e all’Orto Botanico.

Gli eventi continueranno sabato 19 e 26 aprile con la visita guidata “Un bastione da scoprire”, dedicata al Parlascio, e venerdì 25 aprile con le videoproiezioni della Mura di Pisa Night Experience, con un focus speciale sulla Seconda Guerra Mondiale. Il monumento è aperto tutti i giorni fino alle 20 e si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, soprattutto nei weekend di Pasqua e del 25 aprile.

