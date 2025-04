Mangialonga 2025: la 19ª edizione tra i sapori delle colline di Pontedera

Written by admin• 12:11 pm• Eventi/Spettacolo, Pontedera, Sport

PONTEDERA – Domenica 18 maggio 2025 segnerà l’edizione numero 19 della Mangialonga, la tradizionale passeggiata enogastronomica che attraversa le colline e i borghi del Comune di Pontedera. Quest’anno l’evento torna con alcune novità, ma sempre seguendo la formula che ha conquistato tanti partecipanti negli anni.

La partenza, prevista tra le 10 e le 13, avverrà dal centro ippico Lo Scoiattolo di Treggiaia, con il percorso che, come di consueto, terminerà a La Rotta. Le iscrizioni sono già aperte dal 8 aprile e si possono effettuare tramite i punti informativi dell’ufficio turistico della Valdera e del Comune di Pontedera (3387583081 – 0587299250, info@visitvaldera.eu, mangialonga@comune.pontedera.pi.it). Le tariffe sono le stesse degli anni precedenti: 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini tra 6 e 10 anni (e partecipazione gratuita per i bambini sotto i 5 anni).

Si prevede una partecipazione massima di 1000 persone, con una lista d’attesa per eventuali rinunce. Questo alto numero di partecipanti dimostra il grande interesse verso un evento che è ormai entrato nel cuore di molti cittadini e visitatori. L’evento è stato presentato recentemente in conferenza stampa dagli assessori Mattia Belli e Alessandro Puccinelli, dal curatore Enrico Bimbi, dalle aziende partecipanti e dagli sponsor.

La qualità continua ad essere la parola d’ordine anche per questa edizione, che prevede un percorso di otto tappe tra Treggiaia, Montecastello e La Rotta, con un servizio navetta per il ritorno. L’organizzazione beneficia del supporto delle associazioni locali e degli sponsor, tra cui Conad Belfiore (“Conad Nord Ovest è orgogliosa di essere parte di questa iniziativa, che celebra le eccellenze locali e valorizza il tessuto imprenditoriale del territorio” ha affermato Paolo Guerrieri, socio di Conad Nord Ovest), Giusti Auto, Banca Popolare di Lajatico, Publiset, con la partnership di Zanobini, Terre di Pisa e Fisar Pontedera.

Numerose aziende gastronomiche contribuiranno all’evento, tra cui: Macelleria Norcineria Sergio Falaschi, Marco Desideri, Centro Carni Adriano Miniero, Azienda Agricola Col di Conca, Zanobini Catering, Azienda Agricola Val di Lama, Francesco Elter, Pastificio Martelli, Caseificio Busti, Tenuta di Ghizzano, Agritalia Pontedera, Apicoltura Elia Cantini, Azzoni Avogadro, Pasticceria Fondemà, Gelateria Marianelli, Fattoria Uccelliera, Caffè La Cittadella. Inoltre, il Gruppo il Mattone contribuirà all’organizzazione, mentre il Comitato Fiera dell’Assunta di Santa Maria a Monte sarà presente con le tradizionali patate fritte.

Non mancheranno nemmeno i vini, con oltre 80 etichette provenienti dalle principali aziende vinicole del territorio. Un tema ricorrente tra tutti gli intervenuti alla conferenza stampa è stato quello della valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni di volontariato che supporteranno l’evento durante lo svolgimento della manifestazione.

Last modified: Aprile 9, 2025