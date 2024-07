Da venerdì 2 a lunedì 5 Agosto torna la Fiera di Sant’Ermolao a Calci

Scritto da admin• 3:36 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Fiera di Sant’Ermolao 2024, a Calci quattro giorni di festa, fra mercati, musica, arte, tradizioni, artigianato, cultura, street-food e luna-park. Una novità la serata di apertura di venerdì 2, un programma consolidato nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 Agosto

In arrivo la Fiera di Sant’Ermolao, la festa patronale di Calci, con tante iniziative in favore di residenti e turisti. Il tutto grazie all’impegno diretto dell’amministrazione comunale e ad un numero sempre maggiore di preziose collaborazioni, tra Comune, enti ed associazioni.

La Fiera, in programma da venerdì 2 a lunedì 5 Agosto, sarà un concentrato di musica, arte, tradizioni, mercato, artigianato, cultura, cibo di strada e divertimenti per tutti i gusti e per tutte le età. Senza dimenticare lo spazio per le attività in sede fissa.

“Principale novità di quest’anno – ha spiegato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – sarà la serata del venerdì che aprirà la Fiera, durante la quale le attività che si affacciano su via Roma avranno la possibilità di posizionare i tavoli in strada, per quella che sarà una vera e propria festa del commercio locale. Non mancheranno, ovviamente, gli eventi in piazza Garibaldi, venerdì sera con Valerio Sereni Dj e nelle serate successive con il programma che è andato strutturandosi negli ultimi anni. Il sabato ci sarà spazio per la comicità, con Alessandro Paci e Kagliostro. Domenica il concerto della nostra amata Filarmonica G.Verdi, che proporrà le musiche delle sigle dei cartoni animati più amati, e a seguire la tradizionale Tombola di Beneficenza a cura dell’Unità Pastorale della Valgraziosa. Lunedì sera la chiusura con DJ Steve Martin, ormai ospite consolidato della Fiera”.

Insieme al sindaco, hanno presentato la Fiera 2024 la vicesindaca Valentina Ricotta, gli assessori Fabio Mencarelli e Valentina Marras, Luca Fanucci, i consiglieri delegati Antonella Labruzzo e Andrea Gambini, i rappresentanti locali di Confcommercio e Confesercenti e i rappresentanti delle varie associazioni coinvolte. Le associazioni di categoria, in particolare, hanno sottolineato la proficua sinergia instaurata negli ultimi anni con l’amministrazione comunale calcesana, collaborazione che ha consentito di far crescere la Fiera e di soddisfare le esigenze di commercianti locali e ambulanti, con l’obiettivo di diversificare e perfezionare sempre di più l’offerta per calcesani e visitatori. Amministrazione e rappresentanza di categoria hanno anche riaffermato la volontà di continuare, nei prossimi anni, nell’operazione di un ulteriore rinnovamento della Fiera.

Il mercato della Fiera, in collaborazione con Anva Confesercenti Pisa e Fiva Confcommercio Pisa, si svolgerà in via Roma nei giorni sabato 3, domenica 4e lunedì 5 Agosto. Nelle stesse tre giornate anche un’area street-food in piazza della Propositura, a cura di Confcommercio Pisa. Sabato 3 e domenica 4 ci saranno il “Mercatino ai Giardini”, mostra mercato di artigianato ai giardini Pertini a cura di Artigianato Mestierando, e laboratori didattici e di lettura ancora ai giardini Pertini, grazie alle associazioni Metis, Lettura e Cultura in Valgraziosa e ‘N groppa ar ciuo, quest’ultima con l’asino Pippo.

Per quanto riguarda l’arte, al palazzo comunale saranno esposte le opere di Arte Donna (a cura dell’omonima associazione, vernissage alle 18 di venerdì 2), mentre al Circolo Arci “La Pieve” sarà allestita la collettiva “Espressioni Locali” con opere di oltre trenta artisti del territorio (inaugurazione alle 19 di venerdì 2). Infine, al piazzale Armani, non mancheranno le giostre del luna-park.



La giunta comunale ringrazia gli uffici ed operai comunali e tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione della Fiera 2024, che vede anche il coinvolgimento attivo della Misericordia di Calci e del Centro Commerciale Naturale.

