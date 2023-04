Accadde Oggi: il Naufragio del Titanic

Scritto da admin• 12:17 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Le grandi tragedie hanno sempre suscitato una forte ondata emotiva, ma crediamo che quella del 14/15 aprile 1912 occorsa al transatlantico Titanic nel corso del suo viaggio inaugurale possa essere senza tema di smentita collocata al primo posto di questa, ahimé, particolare classifica.

di Giovanni Manenti

Secondo di un trio di transatlantici, il TITANIC, assieme ai suoi due gemelli RMS Olympic ed HMHS Britannic, era stato progettato per offrire un collegamento settimanale di linea con gli Stati Uniti e garantire il dominio delle rotte oceaniche alla Società di Navigazione White Star Line, venendo costruito presso i cantieri Harland & Wolff di Belfast, così da rappresentare la massima espressione della tecnologia navale del tempo ed era il più grande e lussuoso bastimento del mondo.

Nonostante la grande pubblicità per il suo viaggio inaugurale, i passeggeri che presero posto sul Titanic alla partenza da Southampton del 10 aprile 1912 furono solo 1.317 rispetto ad una capienza di 2.453, nel mentre l’equipaggio era composto da 892 membri, con il comando affidato al 62enne Edward John Smith, uno dei più validi al Mondo nel suo ruolo e che era stato alla guida anche del “gemello” Olympic nel suo viaggio inaugurale nel giugno dell’anno precedente e pare che avesse pianificato che quello con il Titanic dovesse essere il suo ultimo prima del pensionamento, ma non si aspettava certo che fosse viceversa l’ultimo della sua vita.

Con una rotta prevista da Southampton a New York via Cherbourg e Queenstown, il dramma si compie verso le 23:40 di domenica 14 aprile 1912, allorché il Titanic entra in collisione con un iceberg, impatto che provoca l’apertura di alcune falle sotto la linea di galleggiamento, allagando i primi 5 compartimenti stagni, il gavone di prua, tutte e tre le stive postali e il locale della caldaia 6 del transatlantico, evento che 2 ore e 40 minuti più tardi determina l’inabissamento della nave alle 2:20 del mattino del 15 aprile, facendola spezzare in due tronconi.

Nel naufragio persero la vita 1.518 persone, compresi i membri dell’equipaggio, mentre solo 705 tra gli occupanti riuscirono a sopravvivere, 6 delle quali furono salvate fra la gente finita in acqua, per una tragedia che suscitò enorme sconcerto nell’opinione pubblica mondiale ed ebbe come positiva conseguenza la nascita della Convenzione Internazionale sulla Sicurezza della vita umana in mare, anche a seguito dell’esito delle due distinte inchieste promosse dai Governi americano e britannico che giunsero alle conclusioni che la mancanza di preparativi per le emergenze aveva fatto sì che i passeggeri e l’equipaggio del Titanic fossero stati colti alla sprovvista, oltre al fatto che l’equipaggio non era stato adeguatamente addestrato, mentre l’unico dei tanti avvisi di iceberg ricevuti che era giunto al Capitano Smith era stato da lui sottovalutato.

Della drammatica vicenda si è occupato anche il Cinema con varie produzioni, la più famosa delle quali è il colossal “Titanic” prodotto nel 1997 per la Regia di James Cameron e con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet quali attori principali, vincitore di ben 11 Premi Oscar, un riconoscimento di cui, siamo sicuri, le oltre 1300 vittime avrebbero volentieri fatto a meno.

