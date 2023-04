La Lista Sinistra Unita Per Pisa si presenta al Circolo Alhambra

Scritto da admin• 12:10 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Un aperitivo presso il Circolo ARCI Alhambra è stata l’occasione per un incontro conviviale tra i Candidati e le Candidate della Lista “Sinistra Unita per Pisa” al fine di conoscersi, confrontarsi, scambiarsi idee e programmare le iniziative in vista delle consultazioni elettorali del prossimo 14/15 maggio, a sostegno della candidatura di Paolo Martinelli a Sindaco di Pisa, un evento al quale hanno altresì preso parte, fra gli altri, l’ex Sindaco Paolo Fontanelli e Dario Danti, Segretario Regionale di Sinistra Italiana.

di Giovanni Manenti

Un elenco di nominativi senza alcun capolista, redatto strettamente in ordine alfabetico, e che rappresenta i molti mondi che vivono, lavorano e studiano a Pisa, facendone parte addetti al lavoro pubblico e privato, docenti, studenti, precari, terzo settore, ricercatori e professionisti, così da formare pertanto una lista eterogenea per età, professioni e competenze, ma unita per quanto concerne gli obiettivi politici che si prefigge ed i valori della pace e della solidarietà.

Più nello specifico, a descrivere i valori fondanti di “Sinistra Unita per Pisa” è il portavoce Paolo Malacarne, ex Primario di Rianimazione presso l’AOUP di Pisa, sottolineando come: “l’idea di costituire questa lista nasce dal fatto che la sinistra, che è sempre stata storicamente disunita e divisa, stavolta ha ritenuto che, dal momento che i programmi, le idee ed i progetti della Lista Civica di Paolo Martinelli erano assolutamente simili, era del tutto sbagliato presentarsi con liste diverse, ragion per cui abbiamo pensato che il valore dell’unità della sinistra potesse riportare al voto tante persone di sinistra che in questi anni, proprio perché deluse, hanno disertato le urne. In relazione a questa scelta anche da parte del PD“, prosegue Malacarne, “io credo che, al pari di molte altre persone della sinistra, abbiano compreso che 5 anni fa è stata sbagliata la candidatura, non tanto dal punto di vista personale, ma in quanto non rappresentava una novità rispetto al passato, che viceversa è quello che è stato fatto in questa occasione, così che noi, come “Sinistra Unita per Pisa”, intendiamo cavalcare i punti tipici della sinistra, ovvero i diritti, la cultura, il lavoro e l’ambiente collaborando con Paolo Martinelli e tutta la coalizione nelle iniziative che possiamo fare insieme per dare alla popolazione pisana l’idea che c’è qualcosa di veramente nuovo e positivo in questa città che può cambiare rispetto ai cinque anni di amministrazione dell’attuale Giunta, nonostante il miglioramento nella Classifica stilata da “Il Sole 24 Ore” che, tengo a ricordare, è relativo all’intera Provincia e non limitato al solo Capoluogo. In particolare conclude Malacarne, “ritengo che la Giunta Conti abbia fatto una buona manutenzione ordinaria della città, anche usufruendo di un buon tesoretto lasciato in eredità dalla precedente Amministrazione, ma che abbia fallito completamente in diversi settori, a cominciare da quello che conosco meglio, vale a dire della Salute e della Cura, in quanto il Sindaco è responsabile delle condizioni di salute dei cittadini e questa Giunta ha del tutto abdicato a tale ruolo, così come non vi è un progetto ambizioso per lo sviluppo della città, non sono stati conclusi accordi organici con i Comuni del Circondario in ordine alle problematiche legate al traffico, mentre con le Università sono stati fatti solo accordi di piccolo cabotaggio rispetto a dover stipulare un accordo quadro ed un confronto diretto e continuo“.

Elenco Candidati Lista “Sinistra Unita per Pisa”:

Ilaria ALI’ (infermiera), Andrea ARETINI(studente), Miro BERRETTA (impiegato), Roberto BERTANI (chimico, dipendente SSN), Roberto BETTINI (ferroviere), Ilaria CARBONI(studentessa), Valentina CARRADOSSI(dipendente ARCI e studentessa), Giorgio CHRISTILLIN (receptionist), Ilaria DEGANO(professoressa associata UniPi), Roberto DELL’ORSO (primo ricercatore INFN), Rossella DI BEO (già assistente sociale), Liuba DINUCCI(impiegata), Maria Veronica DORGALI(ricercatrice), Ilaria FAGIOLINI (guida turistica), Maria Laura FERRARI (grafologa forense), Valentina FONTANELLI (insegnante), Nicolò GAUDINO (libraio), Lorenzo GILLI (assegnista di ricerca), Francesco GIORGELLI (biologo, dipendente UniPi), Chiara GOTTI (consulente ambientale), Tommaso LUZZATI (docente UniPi), Gaetano MAGLIANO (collaboratore a progetto), Chiara MAGNESCHI (avvocato e ricercatrice UniPi), Flavia MARZANO (consulente digitale), Paola PELOSINI (ex funzionario Comune Pisa), Alessandra PESANTE (ex Direttrice Biblioteca Universitaria), Silvia PINI (anestesista), Antonella RAVVISO (insegnante), Luigi Maria SOFIA(insegnante), Massimo SREBOT (ex primario ginecologia Pontedera), Mauro STAMPACCHIA(ex ricercatore universitario) e Serena TURBATI(studentessa).

