Stephen Wilkes, fotografo ed Explorer della National Geographic Society a Palazzo Blu a Pisa

PISA – Aperta al pubblico fino al 25 giugno 2023, la terza mostra di National Geographic per il cicloExplore a Palazzo Blu ospiterà martedì 18 aprile alle 17:30 l’eccezionale visita in Italia di Stephen Wilkes, fotografo ed Explorer della National Geographic Society. Nell’Auditorium di Palazzo Blu, Wilkes dialogherà conMarco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia e curatore della mostra.

Le immagini del progettoDay to Night di Wilkes sono tra le opere più importanti del percorso di visita: ognuna rappresenta una combinazione di migliaia di scatti realizzati da una posizione stazionaria in un arco di tempo che può arrivare persino a 36 ore e – diversamente da un timelapse – cucite insieme digitalmente dallo stesso Wilkes per creare un unico panorama sorprendente. Le opere di Day to Nightmostrano un’immagine del pianeta nella quale si coglie la vitalità, l’incessante trasformazione e la testimonianza emozionante della sua bellezza, imponenza e al tempo stesso fragilità.

Promossa e organizzata dalla National Geographic Society, insieme a Palazzo Blu, Explore: Pianeta Terrasegue il successo delle precedenti edizioni “Sulla Luna e oltre” e “Oceani, ultima frontiera” che hanno superato i 28.000 visitatori. Una mostra che nasce dall’idea di rappresentare la storia della Terra e le sue trasformazioni. Il racconto della sua straordinaria diversità e vulnerabilità: dai suoi ecosistemi alla varietà di animali che la abitano, dalle grandi esplorazioni dell’uomo fino al suo impatto sull’ambiente, con una popolazione mondiale in crescita che ogni anno consuma più risorse di quante il pianeta riesca a produrne, riducendo gli habitat naturali per rispondere ai bisogni di nuovi terreni agricoli, materie prime ed energia. Un percorso che esplora quindi la relazione tra uomo e natura, esaminando le soluzioni che si possono mettere in gioco per ridurre gli effetti negativi e contribuire a una migliore salute dell’ambiente.

La mostra è aperta tutti i giorni dal 7 aprile al 25 giugno 2023. Per partecipare all’incontro di martedì 18 aprileoccorre prenotarsi su eventbrite.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.palazzoblu.it.

