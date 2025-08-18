Abbonamenti esauriti, campagna chiusa

Written by admin• 8:28 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica che tutti gli abbonamenti resi disponibili in vendita libera, per ogni ordine di settore, risultano esauriti.

Pertanto la Campagna Abbonamenti per la stagione 2025-2026 è da ritenersi conclusa. Desideriamo precisare che per ogni singola partita sarà resa disponibile una dotazione di biglietti; per ogni ordine di posto, fatta esclusione per il settore di Curva Nord.

La società nerazzurra ringrazia tutti gli sportivi nerazzurri che hanno deciso di rinnovare anche in questa stagione il loro abbonamento e da il benvenuto nel club abbonati a chi ha sottoscritto per la prima volta la propria tessera stagionale. Unitamente si rammarica per non aver potuto usufruire di un impianto sportivo più capiente ed avere, di conseguenza, potuto accontentare tutte le numerosissime richieste eccedenti la disponibilità della pur ampliata e ristrutturata Cetilar Arena.

