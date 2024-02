A San Rossore domenica 11 febbraio si corre i Gran Premi in ostacoli

Scritto da admin• 12:03 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma all’Ippodromo di San Rossore con inizio alle 14 domenica 11 febbraio. È il giorno dei Gran Premi in ostacoli.

Le corse in evidenza:

La 76^ Gran Corsa Siepi Nazionale, Gruppo 1 per i 5 anni e oltre sui 4.000 metri, vedrà di nuovo in pista il fenomenale Mauricius. Il grigio di Josef Aichner, reduce da sette vittorie consecutive (tre delle quali di Gruppo 1), cercherà di bissare il successo ottenuto l’anno passato. Dalla Francia arriva Davide Satalia che schiera Magnolia vincitrice di un ricco handicap a Fontainebleau. Volkov Jelois e Machinos puntano a un posto nel marcatore, più difficile per gli altri.

Il 32° Criterium d’Inverno, Gruppo 2 per i 4 anni sui 3.500 metri del percorso in siepi, propone la rivincita tra Apex (imbattuto in tre corse in siepi) e First Polar, classificatisi nell’ordine nel Criterium d’Inverno: la partita è apertissima. Policasta ha corso in progresso, Light French e Poirot hanno ottenuto una vittoria in maiden, forse poco per contare per la vittoria.

Il 24° Premio Neni da Zara, Gruppo 3 per i 4 anni sui 3.500 metri in steeple-chase, vede in prima linea Pan De Azucar, due volte secondo sul percorso. Dalla Francia Davide Satalia porta Kerry Du Rib che ha corso quattro volte, sempre a reclamare, senza mai vincere. Cosa vale? Aichner non npuò schierare il suo alfiere Feed Back e presenta Sopran Leger al debutto sugli ostacoli alti. Può certamente migliorare dopo il debutto italiano Khoeur Cauvalliere.

Nel premio Luigi Toni, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri, se Liborio confermerà i progressi manifestati all’ultima uscita, sarà un osso duro per tutti. Riviera troverà il fondo gradito ma le alternative si sprecano con Quentin ancora della partita al pari di Presidential Dancer e Forbidden Clour in forma strepitosa.

Il premio Magistratura dei Satiri, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri, sarà valido anche come TQQ del giorno. Tockins sembra pronto per ricoprire ruolo di primo piano anche se la corsa è difficilissima. Diamond Falls è in grande forma, Wassim ha peso molto interessante, Kodiac Blue prova ad allungare la distanza così come Sunshine Day. E se Prince of Braccio, che prova il salto di categoria, con il suo pesino mettesse tutti nel sacco?

