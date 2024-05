A Pisa iniziative per rafforzare i gemellaggi

Scritto da admin• 5:20 pm• Pisa, Cultura

PISA – Le celebrazioni in atto per gli 850 anni della posa della prima pietra del campanile pendente rappresentano l’occasione per rafforzare i rapporti di cooperazione e rilanciare gli scambi culturali con le città gemellate dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, ragion per cui l’Amministrazione Comunale ha invitato a Pisa le città con le quali è gemellata, un’iniziativa a cui hanno aderito Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina), oltre a Saint Tropez legata a Pisa non da un gemellaggio ma da una profonda amicizia per la venerazione comune di San Torpè.

di Giovanni Manenti

Pertanto, le delegazioni delle riferite città sono giunte a Pisa nella giornata odierna per restarvi sino a venerdì prossimo 31 maggio, con il Comune ad aver organizzato per loro una serie di iniziative che culmineranno, venerdì 31 maggio, con la partecipazione delle delegazioni al raduno in piazza del Duomo, dove saranno presenti circa 500 studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo grado della città, mentre il giorno precedente si svolgerà un Forum a Palazzo Gambacorti sul tema “Nuove modalità, prospettive e opportunità dei gemellaggi nell’epoca digitale”.

Un’iniziativa sul cui significato così si è espressol’Assessore alla Scuola e Servizi Educativi con delega ai gemellaggi Riccardo Buscemi, sottolineando: “Abbiamo cercato di organizzare un programma che evidenziasse le sinergie tra il Mondo della Scuola e l’ambito dei gemellaggi, con 5 delle 11 città gemellati con Pisa – ovvero Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina),- a fare tappa nella nostra città per un incontro il cui tema riguarderà le prospettive nell’epoca digitale post Covid, oltre a Saint Tropez che, pur non essendo gemellata con Pisa, vi è legata da un profondo legame di amicizia. Sarà pertanto l’occasione, conclude l’Assessore, per fare il punto della situazione e soprattutto riallacciare i rapporti allentati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, il cui programma si concluderà venerdì 31 maggio con un bellissimo raduno dei nostri studenti degli Istituti Comprensivi pisani oltre che dell’Istituto paritario Santa Caterina, i quali si convoglieranno in Piazza dei Miracoli e, sul prato, festeggeranno il nostro Campanile Pendente, con un rappresentante per ogni singolo Istituto comprensivo e della Scuola Santa Caterina, per un totale di 8 ragazzi, a raccontare ai presenti la bellissima Storia di questo monumento“.

Le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale:

giovedì 30 maggio, dalle ore 8.45 visita ai monumenti di piazza del Duomo a cui seguirà, alle 12.30 un buffet a Palazzo Gambacorti. Alle 14sempre a Palazzo Gambacorti, in Sala delle Baleari, il forum delle Città Gemellate sul tema “Nuove modalità, prospettive e opportunità dei gemellaggi nell’epoca digitale”. Intervengono gli Amministratori del Comune di Pisa e i delegati delle città gemellate con i propri contributi di idee, proposte, esperienze. Sono stati invitati a partecipare al dibattito operatori di scuole, turismo e cultura. Al termine dei lavori il rientro in albergo e, alle ore 20, partenza alla volta di piazza del Duomo e arrivo al Museo dell’Opera del Duomo dove la Cappella Musicale della Cattedrale accoglierà gli ospiti con una breve esibizione corale.Venerdì 31 maggio, alle 10.30, le delegazioni parteciperanno al raduno in Piazza del Duomo degli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di I grado della città. Gli alunni affluiranno dalle varie strade di accesso alla piazza e stazioneranno sul prato, nei pressi del Battistero, di fronte alle Mura medievali. Qui sono previsti gli interventi di Sindaco, Arcivescovo, Presidente dell’Opera della Primaziale e dei rappresentanti delle città ospiti. I rappresentanti di ciascun Istituto Comprensivo della città e dell’Istituto Paritario Santa Caterina racconteranno la storia della Torre, curiosità e aneddoti. Tra un intervento e l’altro gli studenti radunati sul prato sottostante canteranno il celebre ritornello “Evviva la Torre di Pisa, ecc.”. Nel pomeriggio le delegazioni si sposteranno all’Istituto Matteotti per la cerimonia finale prima del rientro.

