Eric Jozsef fa tappa a Pisa allo Chalet Salvini

PISA

PISA – Ha fatto tappa a Pisa Eric Jozsef candidato alle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno nella Circoscrizione Centro per Stati Uniti d’Europa fortemente voluto da Emma Bonino e Matteo Renzi. Un giro in città e una conferenza presso lo Chalet Salvini sul Viale delle Piagge, con tanto di volantinaggio.

Jozsef è stato accompagnato dal membro nazionale di +Europa Agnese Balducci e da Nino Gambuzza di Italia Viva.

Eric Jozsef giornalista stimato, è stato fino a pochi giorni fa il corrispondente da Roma del quotidiano francese “Libération” e uno dei cronisti politici più in voga. Jozsef è un europeista storico: nel 2018 ha fondato Europa now, associazione che ha condotto molte iniziative per un’Europa vera, politica e sociale.

Maggio 29, 2024